Ρωσία και Ουκρανία προχωρούν σε ανταλλαγή 160 αιχμαλώτων από κάθε πλευρά

Η Ουκρανία και η Ρωσία προχώρησαν σήμερα σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, που αφορά 160 ανθρώπους από κάθε πλευρά, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Εκατόν εξήντα Ρώσοι στρατιωτικοί επαναπατρίστηκαν από ελεγχόμενο από το καθεστώς του Κιέβου έδαφος. Σε αντάλλαγμα, παραδόθηκαν 160 αιχμάλωτοι πολέμου από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Οι ανταλλαγές αιχμαλώτων είναι ένας από τους λίγους τομείς συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και το μοναδικό απτό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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