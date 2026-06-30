Αποχωρεί οριστικά από τους Λος Άντζελες Λέικερς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Όπως μετέδωσε ο Σαμς Σαράνια, ο King James ενημέρωσε μέσω τους Λέικερς μέσω του ατζέντη του ότι δεν θα συνεχίσει μαζί τους τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ, η οποία θα τον βρει σε άλλη ομάδα.

Έτσι, ο Τζέιμς αφήνει τους Λέικερς μετά από 8 σεζόν κατά τη διάρκεια των οποίων φόρεσε τη φανέλα τους αποτελώντας τον ηγέτη τους, ενώ πλέον ψάχνει την τέταρτη ομάδα της καριέρας του, έχοντας αγωνιστεί επίσης σε Κλέβελαντ Κάβαλιερς και Μαϊάμι Χιτ.

Όσον αφορά την… επόμενη μέρα, στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι πιθανότερος επόμενος προορισμός του θα είναι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, με τον Τζέιμς να είναι έτοιμος στα 41 του να γράψει τις επόμενες σελίδες στην πλούσια καριέρα του.

BREAKING: LeBron James will continue his NBA career for the 2026-27 season and has informed the Los Angeles Lakers that the franchise can move on without him because he will play elsewhere, Klutch Sports CEO Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/zzVk6xUVF1 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.