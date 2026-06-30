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Οριστικό: Τέλος από τους Λέικερς μετά από 8 σεζόν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ενημέρωσε τους Λος Άντζελες Λέικερς μέσω του ατζέντη του πως δεν θα παραμείνει στην ομάδα για τη νέα σεζόν και θα συνεχίζει αλλού την καριέρα του  

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LeBron James

Αποχωρεί οριστικά από τους Λος Άντζελες Λέικερς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Όπως μετέδωσε ο Σαμς Σαράνια, ο King James ενημέρωσε μέσω τους Λέικερς μέσω του ατζέντη του ότι δεν θα συνεχίσει μαζί τους τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ, η οποία θα τον βρει σε άλλη ομάδα.

Έτσι, ο Τζέιμς αφήνει τους Λέικερς μετά από 8 σεζόν κατά τη διάρκεια των οποίων φόρεσε τη φανέλα τους αποτελώντας τον ηγέτη τους, ενώ πλέον ψάχνει την τέταρτη ομάδα της καριέρας του, έχοντας αγωνιστεί επίσης σε Κλέβελαντ Κάβαλιερς και Μαϊάμι Χιτ.

Όσον αφορά την… επόμενη μέρα, στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι πιθανότερος επόμενος προορισμός του θα είναι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, με τον Τζέιμς να είναι έτοιμος στα 41 του να γράψει τις επόμενες σελίδες στην πλούσια καριέρα του.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Λεμπρόν Τζέιμς
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