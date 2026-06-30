Ιταλία: Τον σκότωσε, επειδή δεν κέρασε πίτσα έναν φίλο του

O 67χρονος ιδιοκτήτης πιτσαρίας στην Ρέτζιο Καλάμπρια, Ραφαέλε Στίπα, δολοφονήθηκε το βράδυ της Δευτέρας μέσα στην πιτσαρία "Yoghi", την οποία διατηρούσε εδώ και 28 χρόνια, σε μία είδηση που έχει σοκάρει την Ιταλία. Ο 42χρονος φερόμενος ως δράστης, Αντρέα Πελάτι, εισέβαλε στο κατάστημα γύρω στις 10 το βράδυ, πέρασε πίσω από τον πάγκο και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Η αδελφή του θύματος, Αντονέλα, προσπάθησε να υπερασπιστεί τον αδελφό της χρησιμοποιώντας ένα ξύλο, όμως δέχθηκε και η ίδια χτυπήματα με μαχαίρι στα χέρια και στο πλευρό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, πήρε λίγο αργότερα εξιτήριο, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά τη δολοφονία του αδελφού της.

Ο εισαγγελέας, Γκαετάνο Πάτσι, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο δράστης μπήκε στο κατάστημα με μοναδικό σκοπό να σκοτώσει το θύμα. Όπως εξήγησε, η αφορμή φαίνεται να δόθηκε από ένα περιστατικό που είχε σημειωθεί το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Συγκεκριμένα, φίλος του φερόμενου ως δράστη είχε ζητήσει τρεις πίτσες χωρίς να πληρώσει, όμως η αδελφή του ιδιοκτήτη αρνήθηκε να τις δώσει, καθώς υπήρχαν ήδη ανεξόφλητες οφειλές από προηγούμενες παραγγελίες. Οι αρχές εκτιμούν ότι από εκείνο το περιστατικό ξεκίνησε η ένταση που οδήγησε στη φονική επίθεση.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό την ευθύνη της εισαγγελέως Μαρία Ρίτα Παντάνι, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγγελθούν κατηγορίες με τις επιβαρυντικές περιστάσεις της προμελέτης και των ευτελών κινήτρων.

Πηγή: skai.gr

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