Νέοι κανόνες για την προστασία της χαλυβουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένας νέος κανονισμός για την προστασία της χαλυβουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2026. Είναι ένα κρίσιμο βήμα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας στρατηγικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο αυτών των νέων κανόνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τον εκτελεστικό κανονισμό με τον οποίο καθορίζεται η κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων στους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ. Το νέο σύστημα —που προβλέπει μείωση των συνολικών δασμολογικών ποσοστώσεων και υψηλότερο δασμό εκτός ποσόστωσης— έρχεται να προστατεύσει την ενωσιακή χαλυβουργία μετά τη λήξη του μέτρου διασφάλισης της ΕΕ για τον χάλυβα.

Η κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων βασίζεται σε ένα σύνολο σαφώς καθορισμένων κριτηρίων στον νέο κανονισμό της ΕΕ για τον χάλυβα. Εγγυάται ένα προβλέψιμο επίπεδο πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ για τους προμηθευτές τρίτων χωρών με μια δίκαιη και αντικειμενική μεθοδολογία, και παράλληλα διασφαλίζει την διαφοροποίηση του εφοδιασμού για τους κατάντη χρήστες της ΕΕ.

Το μέτρο ορίζει τις ποσοστώσεις δασμολογικής ατέλειας στα 18,3 εκατομμύρια τόνους ετησίως και θεσπίζει δασμό εκτός ποσόστωσης 50% για 26 κατηγορίες προϊόντων χάλυβα που εισάγονται στην ΕΕ. Επίσης, θεσπίζει απαίτηση ιχνηλασιμότητας, ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού χάλυβα της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν τον τόπο «τήξης και έκχυσης» του εισαγόμενου χάλυβα.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

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