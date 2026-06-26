Ορμούζ: Παραμένει η αβεβαιότητα - Η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο του Στενού

Παραμένει η ένταση στο Στενό του Ορμούζ, το βασικό σημείο τριβής στις εν εξελίξει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, με την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας να εξακολουθεί να βρίσκεται στον αέρα.

Η Τεχεράνη επανέλαβε την Παρασκευή ότι διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ και προειδοποίησε τα κράτη του Κόλπου να μην ταχθούν στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, μία ημέρα μετά την επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν, η οποία ανέδειξε την εύθραυστη φύση της προκαταρκτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Το Ιράν απάντησε σε κοινή ανακοίνωση των ΗΠΑ και έξι κρατών του Κόλπου, την οποία χαρακτήρισε «παρεμβατική, ανεύθυνη και προκλητική». Στην ανακοίνωση οι συνυπογράφοντες απορρίπτουν την επιμονή της Τεχεράνης ότι μπορεί να επιβάλλει τέλη διέλευσης στα πλοία που περνούν από το Ορμούζ.

«Η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να διασφαλιστεί μέσω ασαφών ρυθμίσεων, παράλληλων διαδρομών ή διαδικασιών λήψης αποφάσεων που δεν λαμβάνουν υπόψη τον ρόλο του Ιράν ως παράκτιου κράτους», έγραψε στην πλατφόρμα X ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί.

Υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζει η ναυσιπλοΐα στην περιοχή, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε αργότερα ότι τρία ξένα δεξαμενόπλοια, τα οποία επιχείρησαν, όπως υποστήριξε, «μη εξουσιοδοτημένη διέλευση» από το Στενό, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν έπειτα από προειδοποίηση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3% την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να καταγράφουν μεγάλες απώλειες μέσα στην εβδομάδα, παρά τις αντικρουόμενες ερμηνείες της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα και την επιβράδυνση της ναυτιλιακής κίνησης στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται συνήθως περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η Saudi Aramco άρχισε εκ νέου την Παρασκευή τις φορτώσεις αργού πετρελαίου στον τερματικό σταθμό Ras Tanura στον Περσικό Κόλπο, το μεγαλύτερο λιμάνι εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, έπειτα από διακοπή σχεδόν τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ολοκληρώνοντας περιοδεία στις χώρες του Κόλπου με στόχο να καθησυχάσει τους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ για την ενδιάμεση συμφωνία, δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους ότι, εάν το Ιράν απειλήσει ή εμποδίσει τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, «θα έχουμε πρόβλημα».

Στην κοινή τους ανακοίνωση, ο Ρούμπιο και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) ζήτησαν «ελεύθερη, άνευ όρων και απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα» στο Στενό του Ορμούζ, χωρίς την επιβολή τελών ή «απόπειρες άσκησης ελέγχου», ενώ υπογράμμισαν ότι μια διαρκής ειρήνη θα πρέπει να αντιμετωπίζει και το ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων, των drones και της στήριξης του Ιράν σε ένοπλες οργανώσεις-πληρεξούσιους.

Το Ιράν προειδοποιεί κατά «εχθρικών και παρεμβατικών πολιτικών»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απάντησε την Παρασκευή ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο αποτελεί την κύρια πηγή ανασφάλειας και διχασμού στην περιοχή και υποστήριξε ότι η διαχείριση του Στενού του Ορμούζ πρέπει να ασκείται από το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με τους όρους της προσωρινής συμφωνίας.

«Προειδοποιούμε για τη συνέχιση εχθρικών και παρεμβατικών πολιτικών στην περιοχή», ανέφερε το ιρανικό υπουργείο.

Η Τεχεράνη απέκτησε ουσιαστικό έλεγχο της θαλάσσιας οδού μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου, τα οποία πυροδότησαν τον πόλεμο, διαταράσσοντας τις ροές πετρελαίου και προκαλώντας αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και στην ευρύτερη οικονομία.

Ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, κορυφαίος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, απηύθυνε προειδοποίηση προς τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο.

«Η σταθερότητα των αραβικών κρατών του Περσικού Κόλπου οφείλεται στην επί έναν αιώνα διαχείριση του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν... η στρατηγική τους επιβίωση εξαρτάται από την ανοχή της Τεχεράνης», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Η ταϊβανέζικη ναυτιλιακή Evergreen Marine ανακοίνωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι το πλοίο της Ever Lovely, με σημαία Σιγκαπούρης, επλήγη την Πέμπτη κοντά στις ακτές του Ομάν από «άγνωστο αντικείμενο», ενώ ακολουθούσε διαδρομή που είχε συστήσει η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO.

Κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε και το πλοίο συνέχισε αργότερα το ταξίδι του, εγκαταλείποντας τα Στενά του Ορμούζ.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχθηκε πυρά από το Ιράν. Από την πλευρά της, η Αρχή Στενού του Περσικού Κόλπου, που έχει συσταθεί από την Τεχεράνη για τη διαχείριση των αιτημάτων διέλευσης από το Στενό, προειδοποίησε ότι η χρήση μη εγκεκριμένων διαδρομών γίνεται «με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και του πλοιάρχου».



Πηγή: skai.gr

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