Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Ιραβανί, καταδίκασε το Σάββατο τα κοινά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά της χώρας του, χαρακτηρίζοντάς τα «έγκλημα πολέμου» που αντίκειται στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης που συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μεταξύ των ομιλητών ήταν οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και του Ισραήλ, με αυτή τη σειρά.

«Οι αβάσιμες κατηγορίες που προβάλλονται για να δικαιολογηθεί αυτή η παράνομη χρήση βίας δεν έχουν καμία υπόσταση στο διεθνές δίκαιο», ανέφερε ο Ιραβανί, προσθέτοντας: «Η επίκληση προληπτικού πλήγματος, οι ισχυρισμοί περί επικείμενων απειλών ή άλλες ατεκμηρίωτες πολιτικές αιτιάσεις δεν μπορούν να νομιμοποιήσουν την επιθετικότητα».

Λίγο μετά την έναρξη των επιθέσεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε προηχογραφημένο μήνυμα προς τον αμερικανικό λαό, στο οποίο αιτιολόγησε την επιχείρηση ως ενέργεια «για να αποτραπεί αυτή η ιδιαίτερα μοχθηρή, ριζοσπαστική δικτατορία από το να απειλήσει την Αμερική και τα θεμελιώδη εθνικά μας συμφέροντα ασφάλειας».

Ο Ιραβανί ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του δηλώνοντας ότι το Ιράν θα «συνεχίσει να ασκεί το εγγενές δικαίωμά του στην αυτοάμυνα», χωρίς ωστόσο να κάνει καμία αναφορά στον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τον οποίο ο Τραμπ και Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ως νεκρό — κάτι που οι ιρανικές αρχές διαψεύδουν κατηγορηματικά.

