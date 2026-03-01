Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, υποστήριξε ότι η αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν, η οποία εγκρίθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), έχει ως βασικό στόχο την αποδυνάμωση των πυραυλικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τη φθορά των ναυτικών της μέσων, τη διάλυση του μηχανισμού εξοπλισμού των πληρεξούσιων πολιτοφυλακών της, καθώς και την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το καθεστώς.

«Η ειρήνη δεν διατηρείται με την κατευνασμό εκείνων που την απειλούν. Η ειρήνη διατηρείται με τη δύναμη απέναντι στον τρόμο» επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Γουόλτς.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι στους στόχους που περιέγραψε ο Αμερικανός πρέσβης κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κρίση στο Ιράν δεν περιλαμβάνεται η αλλαγή καθεστώτος.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει πως, όταν σταματήσουν οι επιθέσεις, οι Ιρανοί θα πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι τη διακυβέρνηση της χώρας τους.

«Δεν μπορούμε να αγνοούμε την επίμονη επιθετικότητα και βία»

«Κανένα υπεύθυνο έθνος δεν μπορεί να αγνοήσει την επίμονη επιθετικότητα και βία», ανέφερε ο Γουόλτς αναφερόμενος στο Ιράν.

«Η ειρήνη δεν διατηρείται με την κατευνασμό όσων την απειλούν. Η ειρήνη διατηρείται μέσω της δύναμης απέναντι στην τρομοκρατία», πρόσθεσε. «Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι το κόστος της αδράνειας είναι πολύ μεγαλύτερο από το βάρος της αποφασιστικής δράσης».

«Εκπροσωπείτε ένα καθεστώς που έχει σκοτώσει τον ίδιο του τον λαό»

Κατά την τοποθέτηση του Αμερικανού πρέσβη, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, παρενέβη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο εξής έντονος διάλογος:

Ιρανός πρέσβης: Θα συμβούλευα τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ να είναι ευγενικός. Θα ήταν καλύτερο για εσάς και τη χώρα που εκπροσωπείτε.

Αμερικανός πρέσβης: Δεν αξίζει αυτό μια ακόμη απάντηση, ειδικά επειδή εκπροσωπείτε ένα καθεστώς που έχει σκοτώσει τον ίδιο του τον λαό και έχει φυλακίσει πολλούς άλλους απλώς επειδή θέλει να απελευθερωθεί από την τυραννία.

