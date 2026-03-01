Ισραήλ: Κλειστά τα συνοριακά περάσματα στη Λωρίδα της Γάζας

Κλειστά έμειναν το Σάββατο (28/02) τα σημεία διέλευσης στη Λωρίδα της Γάζας, που είναι ζωτικής σημασίας για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και τη μετακίνηση ασθενών που χρειάζεται να απομακρυνθούν για ιατρικούς λόγου, καθώς δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν, ανέφερε η ισραηλινή κυβερνητική υπηρεσία COGAT.

Μεταξύ των συνοριακών περασμάτων που ήταν κλειστά ήταν και εκείνο της Ράφα, που βρίσκεται στο νότιο σύνορο του παλαιστινιακού θύλακα με την Αίγυπτο, το οποίο είχε επαναλειτουργήσει μόλις στις αρχές Φεβρουαρίου για να επιτρέψει σε ελάχιστους Παλαιστίνιους να το περάσουν για πρώτη φορά έπειτα από μήνες — ανάμεσά τους ασθενείς που χρειάζονταν επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Ουσιαστικά όλος ο πληθυσμός της Γάζας, περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι, σημειώνει το Ρόιτερς εκτοπίστηκαν στη διάρκεια της καταστροφικής επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα, και η λωρίδα εξακολουθεί να εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια.

Στα μέσα Φεβρουαρίου τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στις προσπάθειες να διανείμουν σωτήρια βοήθεια στη Γάζα.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) ανέφερε σε μία έκθεση αυτόν τον μήνα ότι οι ισραηλινοί περιορισμοί στη βοήθεια συνέχισαν να προκαλούν ελλείψεις φαρμάκων, εφοδίων για την ανοικοδόμηση, τροφίμων και νερού εντός της λωρίδας.

Η COGAT ανέφερε στη δήλωσή της για το κλείσιμο των συνοριακών περασμάτων στη Γάζα ότι αφότου ξεκίνησε η κατάπαυση πυρός έχει διανεμηθεί στη Γάζα αρκετή ποσότητα τροφίμων για να καλύψει τέσσερις φορές τις ανάγκες του πληθυσμού, χωρίς να παρέχει στοιχεία για αυτό. Ανέφερε πως το “υφιστάμενο απόθεμα αναμένεται να επαρκέσει για μια παρατεταμένη περίοδο”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

