Οι παρασκηνιακές επαφές Ουάσινγκτον - Τεχεράνης παραμένουν πυκνές, παρότι έως στιγμής δεν υπάρχει λευκός καπνός.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο Nour News o εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι δήλωσε ότι «έχουμε λάβει τις απόψεις των ΗΠΑ και τις εξετάζουμε». Το Πακιστάν συνεχίζει να μεσολαβεί μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί αρκετοί γύροι επικοινωνίας με βάση το αρχικό πλαίσιο των 14 σημείων του Ιράν, πρόσθεσε ο Μπαγκάι.

Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να λάβει «τη σωστή απάντηση» από το Ιράν, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι θα περιμένει για λίγες ημέρες την αντίδραση της Τεχεράνης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «συνομιλούν με λογικούς ανθρώπους» όσον αφορά το Ιράν.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ελάφρυνση ή παραχώρηση προς την Τεχεράνη μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

Το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ με τη θέσπιση νέας θαλάσσιας ζώνης

Στο μεταξύ, η νεοσύστατη «Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου» του Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ανάρτηση στο X.

Σε ανάρτηση στο X, η «Αρχή» ανέφερε ότι η ζώνη εκτείνεται από το Kuh-e Mubarak στο Ιράν έως το νότιο τμήμα της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο ανατολικό άκρο του Στενού, και από την άκρη του νησιού Κεσμ έως το Umm al-Quwain στο δυτικό άκρο.

Ακόμη, σημειώνει ότι κάθε διέλευση από την περιοχή «απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή», σηματοδοτώντας αυστηρότερο έλεγχο από το Ιράν σε έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους παγκοσμίως.

جمهورى اسلامى ايران محدودهٔ نظارتى مديریت تنگه هرمز را به این شرح تعيین کرده است: «خط اتصال كوه مبارك درايران وجنوب فجيره درامارات در شرق تنگه تاخط اتصال انتهاى جزيره قشم درايران و ام القيوین امارات درغرب تنگه.» pic.twitter.com/3ELSwYx5Bp — PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) May 20, 2026

