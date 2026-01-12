Σχεδόν 15.000 νοσηλευτές που εργάζονται σε κομβικά νοσοκομεία της Νέας Υόρκης κατέβηκαν σε απεργία το πρωί της Δευτέρας, 12/1, σε μια κινητοποίηση που ενδέχεται να εξελιχθεί σε παρατεταμένη εργασιακή σύγκρουση, συμπίπτοντας με μια περίοδο έξαρσης της γρίπης.

Το συνδικάτο ανέφερε ότι οι νοσηλευτές προχώρησαν σε απεργία επειδή η διοίκηση αρνήθηκε να συμφωνήσει σε ασφαλή επίπεδα στελέχωσης για τους ασθενείς και απείλησε να διακόψει ή να περικόψει τα υγειονομικά τους επιδόματα. Οι νοσηλευτές ζητούν επίσης υψηλότερους μισθούς και μέτρα προστασίας από τη βία στον χώρο εργασίας.

Ενόψει της απεργίας, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ (ανήκει στους Δημοκρατικούς), κήρυξε την Παρασκευή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλώνοντας ότι «μια καταστροφή είναι επικείμενη». Προειδοποίησε ότι μια απεργία «θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές χιλιάδων Νεοϋορκέζων και ασθενών».

Οι νοσηλευτές αποχώρησαν από την εργασία τους στο Montefiore Medical Center, στο New York-Presbyterian/Columbia και στο Mount Sinai Hospital, καθώς και σε δύο ακόμη νοσοκομεία του ομίλου Mount Sinai, από τα κορυφαία ιδρύματα υγείας της πόλης.

«Η διοίκηση των νοσοκομείων αρνείται να αντιμετωπίσει τα πιο σημαντικά μας ζητήματα, την ασφάλεια των ασθενών και των νοσηλευτών», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Νάνσι Χέιγκανς. «Είναι βαθιά προσβλητικό το γεγονός ότι προτιμούν να χρησιμοποιούν τα δισεκατομμύριά τους για να πολεμήσουν τους ίδιους τους νοσηλευτές αντί να καταλήξουν σε μια δίκαιη συλλογική σύμβαση».

Η διοίκηση των νοσοκομείων που επηρεάζονται δήλωσε ότι τα νοσοκομεία παραμένουν ανοιχτά και ότι σχεδιάζουν να παρέχουν ασφαλή φροντίδα ασθενών κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης απεργίας.

Σε ανακοίνωσή του, το Mount Sinai ανέφερε ότι το συνδικάτο αρνήθηκε «να απομακρυνθεί από τις ακραίες οικονομικές του απαιτήσεις, στις οποίες δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε». «Είμαστε έτοιμοι με 1.400 καταρτισμένους και εξειδικευμένους νοσηλευτές», αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Ο Τζο Σολμονέζε, ανώτερος αντιπρόεδρος επικοινωνίας στο Montefiore, χαρακτήρισε τις μισθολογικές απαιτήσεις της συνδικαλιστικής ηγεσίας «απερίσκεπτες» και δήλωσε ότι το νοσοκομείο είναι «αποφασισμένο να παρέχει ασφαλή και απρόσκοπτη φροντίδα, ανεξάρτητα από το πόσο θα διαρκέσει η απεργία».

Τα στελέχη των νοσοκομείων προετοιμάζονταν εδώ και εβδομάδες για να διατηρήσουν τη λειτουργία των ιατρικών συστημάτων κατά τη διάρκεια μιας απεργίας, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας συμβάσεις με εταιρείες στελέχωσης που παρέχουν «περιοδεύοντες» (traveling) νοσηλευτές, επιβεβαίωσε η Ένωση Νοσοκομείων της Ευρύτερης Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την Ένωση, τα νοσοκομεία ακύρωσαν ορισμένα χειρουργεία, σχεδίασαν τη μεταφορά βρεφών εκτός μονάδων εντατικής νοσηλείας νεογνών και έδωσαν εξιτήρια σε ασθενείς πριν από την απεργία.

Το 2023, περίπου 7.000 νοσηλευτές σε δύο από τα ίδια νοσοκομεία απέργησαν για τα επίπεδα στελέχωσης που είχαν επιδεινωθεί λόγω της πανδημίας της COVID-19, κερδίζοντας νέα ελάχιστα όρια αναλογίας νοσηλευτών-ασθενών και συμφωνίες για την καταβολή ποινών σε νοσηλευτές που εργάζονται σε υποστελεχωμένες βάρδιες. Ωστόσο, το συνδικάτο των νοσηλευτών ανέφερε ότι τα νοσοκομεία προσπαθούν να αναιρέσουν ορισμένες από αυτές τις προστασίες.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, δήλωσε σε ανακοίνωσή της, εκφράζοντας στήριξη στους απεργούς νοσηλευτές, ότι «η διοίκηση των νοσοκομείων απειλεί τα υγειονομικά επιδόματα των νοσηλευτών, υπονομεύει σκληρά κερδισμένες προστασίες στελέχωσης και κάνει πολύ λίγα για να αντιμετωπίσει τη βία στον χώρο εργασίας». Τον Νοέμβριο, ένοπλος εισήλθε στο Mount Sinai, ενώ την περασμένη εβδομάδα άνδρας οπλισμένος με αιχμηρό αντικείμενο οχυρώθηκε μέσα σε δωμάτιο σε άλλο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης μαζί με έναν ακόμη ασθενή και έναν φύλακα ασφαλείας. Η αστυνομία σκότωσε και τους δύο άνδρες.

Ο εκπρόσωπος του Montefiore δήλωσε ότι το αίτημα του συνδικάτου για υψηλότερους μισθούς ισοδυναμεί με σχεδόν 40 αυξήσεις αποδοχών για τους νοσηλευτές, συνολικού ύψους 3,6 δισ. δολαρίων.

Το συνδικάτο των νοσηλευτών ανέφερε ότι «έως τον Σεπτέμβριο του 2025, αυτά τα τρία νοσοκομεία διέθεταν διπλάσια μετρητά και ισοδύναμα μετρητών σε σύγκριση με το 2017», μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό, ακόμη και με τα νέα ασφαλή επίπεδα στελέχωσης. Τόνισαν επίσης ότι οι αμοιβές των ανώτατων στελεχών έχουν αυξηθεί κατά εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

