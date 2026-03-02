Ο Μπενεντέτο «Νίτο» Σανταπάολα, διαβόητος Σικελός αρχηγός της μαφίας, ο οποίος βρισκόταν στη φυλακή για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, σύμφωνα με δύο πηγές.

Ο Σανταπάολα, ο οποίος συνελήφθη το 1993 και εξέτιε πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης για δολοφονίες και άλλα εγκλήματα, πέθανε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Μιλάνο, ανέφερε μία από τις δύο πηγές.

Ο Σανταπάολα, γνωστός ως "il cacciatore" (ο κυνηγός) ή "il licantropo" (ο λυκάνθρωπος), ηγήθηκε της μαφίας στην ανατολική σικελική πόλη Κατάνια από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Δικάστηκε και καταδικάστηκε ως ένας από τους υποκινητές των δολοφονιών του 1992 των Τζοβάνι Φαλκόνε και Πάολο Μπορσελίνο, δύο από τους πιο γνωστούς Ιταλούς εισαγγελείς κατά της μαφίας.

