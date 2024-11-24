Το Ιράν θα διεξαγάγει την Παρασκευή συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τη Γαλλία, την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τρεις χώρες που υπέβαλαν κείμενο που καταδικάζει την έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους της Τεχεράνης σχετικά με το ζήτημα.

Παρίσι, Βερολίνο και Λονδίνο σε συνεννόηση με την Ουάσινγκτον, υπογράφουν το κείμενο που υποβλήθηκε κατά την διάρκεια συνεδρίασης στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IΑΕΑ) στην Βιέννη.

Το κείμενο εγκρίθηκε την Πέμπτη από 19 από τις 35 χώρες μέλη του Συμβουλίου των Κυβερνητών της IAEA, προκαλώντας την οργή του Ιράν που ανακοίνωσε σε αντίποινα την έναρξη λειτουργίας των νέων προηγμένων συσκευών φυγοκέντρισης του πυρηνικού του προγράμματος.

Εκτός του θέματος αυτού, το Ιράν θα έχει συνομιλίες με την Γαλλία, την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την περιφερειακή και διεθνή κατάσταση, «περιλαμβανομένων των θεμάτων της Παλαιστίνης και του Λιβάνου», ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγάι.

Ο τόπος όπου θα διεξαχθούν οι συνομιλίες της Παρασκευής δεν προσδιορίστηκε.

Το Ιράν είναι σύμμαχος της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και της Χαμάς στην Γάζα, δύο οργανώσεων που βρίσκονται σε πόλεμο με το Ισραήλ, μέγα εχθρό της Τεχεράνης από το 1979 και την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα δεν έχει στρατιωτικούς στόχους και αποσκοπεί κυρίως στην παραγωγή ενέργειας. Αρνείται λοιπόν ότι επιδιώκει να αποκτήσει ατομικό όπλο, πράγμα που υποπτεύονται οι δυτικές χώρες.

Το 2015, το Ιράν συνήψε διεθνή συμφωνία στην Βιέννη με την Γαλλία, την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα , την Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον έλεγχο του πυρηνικού του προγράμματος με αντάλλαγμα την χαλάρωση των διεθνών κυρώσεων εναντίον του.

Ομως, το 2018, ο Ντόναλντ Τραμπ, τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, απέσυρε την χώρα του από την συμφωνία - την οποία τηρούσε μέχρι τότε η Τεχεράνη, σύμφωνα με την IAEA - και επανέφερε τις βαριές κυρώσεις κατά του Ιράν.

Σε αντίποινα, η Τεχεράνη αύξησε δραστικά τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο και ανέβασε στο 60% το όριο εμπλουτισμού, πολύ κοντά το 90% που απαιτείται για την κατασκευή ατομικού όπλου.

Η συμφωνία του 2015, που έχει καταστεί νεκρό γράμμα, προέβλεπε ανώτατο όριο εμπλουτισμού το 3,67%.

Ο νέος πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, υπέρμαχος του διαλόγου με τις δυτικές χώρες, δήλωσε ότι θέλει να άρει τις «αμφιβολίες και τις αμφισημίες» για τον πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, που θεωρεί ότι επέδειξε καλή θέληση προσκαλώντας πριν από μία εβδομάδα τον επικεφαλής της IAEA Ραφαέλ Γκρόσι στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάνζ και του Φόρντο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

