Την αποφασιστικότητά τους να υποστηρίξουν το Ισραήλ με κάθε τρόπο αποδεικνύουν οι ΗΠΑ, οι οποίες, σύμφωνα με αναφορές που δημοσιεύονται στα διεθνή ΜΜΕ, έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι στην Υεμένη, λίγες μόλις ώρες μετά την πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν στόχους που σχετίζονται με την επίθεση στο Ισραήλ, στην πόλη Sana'a.

Footage from the attack in Sana'a, Yemen pic.twitter.com/OQZObUDN2E — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) December 21, 2024

Στόχος ήταν τα σιλό από τα οποία εκτοξεύονται βαλλιστικοί πύραυλοι μεγάλης εμβέλειας, τους οποίους έχει προμηθεύσει το Ιράν, στους Χούθι.

Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού είπε ότι τα πλήγματα είχαν στόχο «να διαταράξουν και να υποβαθμίσουν τις επιχειρήσεις των Χούθι, όπως είναι επιθέσεις εναντίον πολεμικών πλοίων και εμπορικών πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στη Νότια Ερυθρά Θάλασσα, στο Μπαμπ αλ-Μάντεμπ και στον Κόλπο του Άντεν».

CENTCOM Conducts Airstrikes Against Iran-Backed Houthi Missile Storage and Command/Control Facilities in Yemen



TAMPA, Fla. - U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted precision airstrikes against a missile storage facility and a command-and-control facility operated by… pic.twitter.com/YRWWQJIweP — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 21, 2024

Ο αμερικανικός στρατός είπε, επίσης, ότι έπληξε πολλαπλά drones των Χούθι ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη και έναν πύραυλο κρουζ κατά του πλοίου πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα στην Υεμένη επιτίθεται στην εμπορική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα για περισσότερο από ένα χρόνο για να προσπαθήσει να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στο Ισραήλ, λέγοντας ότι ενεργούν σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα που διαρκεί ένα χρόνο.

Πηγή: skai.gr

