Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Νασέρ Καναανί είπε ότι από την έναρξη του ισραηλινού πολέμου στη Γάζα, το Ιράν έχει επικεντρωθεί στη διακοπή του πολέμου, στην άρση του αποκλεισμού (της Γάζας), ανοίγοντας αμέσως έναν διάδρομο για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο θύλακα, και την αντιμετώπιση της πολιτικής αναγκαστικού εκτοπισμού των κατοίκων της Λωρίδας.



Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε τρεις τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και μια θετική συνάντηση πραγματοποιήθηκε επίσης στο περιθώριο της πρόσφατης συνόδου κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) στο Ριάντ μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών, είπε ο Καναανί.

Πηγή: skai.gr

Εξήγησε περαιτέρωήταν μεταξύ των βασικών θεμάτων των συνομιλιών του Ιράν με την Αίγυπτο.Είπε επίσης ότι η διεξαγωγή της συνόδου κορυφής του OIC ήταν επιτυχής, προσθέτοντας ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ως αποτέλεσμα των διπλωματικών προσπαθειών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν καθώς και της εποικοδομητικής συνεργασίας της Σαουδικής Αραβίας.«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν παρουσίασε τα σημεία της στις συναντήσεις εμπειρογνωμόνων για τη σύνταξη του τελικού ψηφίσματος και στο τέλος της συνάντησης, οι επιφυλάξεις του Ιράν στάλθηκαν επίσημα στη γραμματεία αυτού του οργανισμού», σημείωσε ο εκπρόσωπος. Έσπευσε να προσθέσει, ωστόσο, ότι αν και η συνάντηση ήταν απαραίτητη, δεν ήταν αρκετή, αναφέρει το πρακτορείο Irna.σημείωσε, προσθέτοντας ότι «η διακοπή των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με το Σιωνιστικό καθεστώς και η απέλαση των πρεσβευτών του καθεστώτος θα πρέπει να είναι στην ατζέντα των ισλαμικών κυβερνήσεων».Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για την έλλειψη αποτρεπτικής παγκόσμιας απάντησης στις ενέργειες του σιωνιστικού καθεστώτος, επισημαίνοντας ότι τα νοσοκομεία στη Γάζα στοχοποιούνται, και βασικές υπηρεσίες όπως το νερό, το ρεύμα και τα καύσιμα διακόπτονται. για την απώλεια αθώων ζωών.Ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ότι οι δηλώσεις της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) απευθύνονται στις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, παρατηρώντας ότι ο κόσμος πρέπει να δράσει «ενάντια στο άγριο καθεστώς που υποστηρίζεται από ΗΠΑ και ότι η Ουάσιγκτον είναι συνένοχος στη διάπραξη ανείπωτων εγκλημάτων».Ο Καναανί εξέφρασε επίσης την ελπίδα του Ιράν ότιΕξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι κυβερνήσεις που μέχρι στιγμής έχουν εμποδίσει την κατάπαυση του πυρός θα επιτρέψουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να εκπληρώσει τα ειρηνευτικά του καθήκοντα.«Παρά τη σημαντική βοήθεια που έστειλε το Ιράν και άλλες χώρες στη Γάζα, η βοήθεια δεν έφτασε στον λαό λόγω της παρέμβασης του Σιωνιστικού καθεστώτος. Το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας αποθηκεύεται στην Αίγυπτο», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.Ο Ιρανός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι ηγεγονός που υποδηλώνει παραβίαση όλων των διεθνών ανθρωπιστικών νόμων και αρχών από το σιωνιστικό καθεστώς. Εξέφρασε την προσδοκία του Ιράν η Αίγυπτος να καταβάλει πιο σημαντικές προσπάθειες για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ένα θέμα που αποτέλεσε σημείο συζήτησης στις συνομιλίες με την αιγυπτιακή πλευρά.

