Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στις 3 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στην έδρα της UEFA στη Νιόν η κλήρωση για τα πλέι οφ του Conference League.

Οι πρώτοι αγώνες προγραμματίστηκαν για τις 20 Αυγούστου και οι ρεβάνς για τις 27 Αυγούστου.

Ένα από τα ζευγάρια που προέκυψαν είναι ο ηττημένος του ζευγαριού Τουν (Ελβετία) ή Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία & Ερζεγοβίνη) ή ML Βιτέμπσκ (Λευκορωσία).

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (3/8) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας, η κλήρωση για τα πλέι οφ του Conference League. Οι πρώτες αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στις 20 Αυγούστου και οι αγώνες ρεβάνς στις 27/8.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν από τη σχετική κλήρωση έχουν ως εξής:

Ηττημένος Τουν (Ελβετία) ή Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) - Νικητής Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία & Ερζεγοβίνη) ή ML Βιτέμπσκ (Λευκορωσία)

Ηττημένος Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) ή Εγκνάτια (Αλβανία) - Ηττημένος Κουόπιο (Φινλανδία) ή Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)

Νικητής Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο) ή Ντρίτα (Κόσοβο) - Νικητής Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) ή Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα)

Ηττημένος Λεχ Πόζναν (Πολωνία) ή Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) - Νικητής Ρίγα FC (Λετονία) ή Γκιόρ (Ουγγαρία)

Ηττημένος Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) ή Ομόνοια (Κύπρος) - Νικητής Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) ή Ίμπερια 1999 (Γεωργία)

Νικητής Ελσίνκι (Φινλανδία) ή Μάδεργουελ (Σκωτία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Νικητής Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) ή Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) - Μονακό (Μονακό)

Νικητής Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) ή Βαντούζ (Λιχτενστάιν) - Νικητής Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία) ή Κοπεγχάγη (Δανία)

Ηττημένος Μπενφίκα (Πορτογαλία) ή Χαρτς (Σκωτία) - Νικητής Πάιντε (Εσθονία) ή Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)

Νικητής Κλουζ (Ρουμανία) ή Τρόμσο (Νορβηγία) - Μπράιτον (Αγγλία)

Νικητής Ζάλγκιρις (Λιθουανία) ή Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Νικητής Ράκοβ (Πολωνία) ή Χάμαρμπι (Σουηδία)

Νικητής Παναθηναϊκός (Ελλάδα) ή ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας (Βουλγαρία) - Ηττημένος Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) ή Μπεσίκτας (Τουρκία)

Ηττημένος ΠΑΟΚ (Ελλάδα) ή Άντερλεχτ (Βέλγιο) - Νικητής Μπραν (Νορβηγία) ή Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)

Νικητής Γκέτεμποργκ (Σουηδία) ή Γάνδη (Βέλγιο) - Νικητής Χιμπέρνιαν (Σκωτία) ή Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)

Αταλάντα (Ιταλία) - Νικητής Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) ή Κατοβίτσε (Πολωνία)

Νικητής Μποέμιανς (Ιρλανδία) ή Μίντιλαντ (Δανία) - Νικητής Ριέκα (Κροατία) ή Ίλβες (Φινλανδία)

Νικητής Γιαγκελόνια (Πολωνία) ή Ρέιντζερς (Σκωτία) - Νικητής Γιάμπλονετς (Τσεχία) ή RFS (Λετονία)

Νικητής Βαλούρ (Ισλανδία) ή Νόρντζελαντ (Δανία) - Νικητής Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) ή Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)

Νικητής Άουντα (Λετονία) ή Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) - Ηττημένος Πάφος FC (Κύπρος) ή Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Νικητής Νόα (Αρμενία) ή Σιόν (Ελβετία) - Νικητής Άγιαξ (Ολλανδία) ή Σέλμπουρν (Ιρλανδία)

Νικητής Μπράγκα (Πορτογαλία) ή Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) - Νικητής Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) ή Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)

Νικητής Τβέντε (Ολλανδία) ή Ντουνάισκα Στρέντα (Σλοβακία) - Νικητής Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) ή Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Χετάφε (Ισπανία) - Νικητής Παρτιζάν (Σερβία) ή Τομπόλ (Καζακστάν)

Νικητής Λουγκάνο (Ελβετία) ή Ρούναβικ (Νησιά Φερόε) - Ηττημένος Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) ή ΤΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία).

Οι νικητές των 24 ζευγαριών προκρίνονται στη League Phase του Conference League, όπου θα δώσουν ακόμη το «παρών» οι συνολικά 12 ομάδες που θα αποκλειστούν στα πλέι οφ του Europa League.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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