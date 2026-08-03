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Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο από το νοσοκομείο για το κοριτσάκι που δέθηκε επίθεση από άγριο ζώο

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι ζώο της επιτέθηκε, ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες να πραγματοποιηθεί σύσκεψη όλων των συναρμόδιων φορέων

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Γεννηματάς

Στο σπίτι του επέστρεψε το 4χρονο κοριτσάκι, το οποίο την περασμένη Πέμπτη δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο, σε παρκάκι έξω από ταβέρνα, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Το παιδί νοσηλευόταν στο «Γ. Γενηματάς» και σήμερα πήρε εξιτήριο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι ζώο της επιτέθηκε- εικάζεται ότι ήταν λύκος- ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες να πραγματοποιηθεί σύσκεψη όλων των συναρμόδιων φορέων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα και να ληφθούν μέτρα για την απώθηση άγριων ζώων.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Θεσσαλονίκη κοριτσάκι Ζώα
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