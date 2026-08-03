Υπόθεση Αλ-Φαγέντ: Τέσσερις γυναίκες αναγνωρίστηκαν ως θύματα εμπορίας ανθρώπων

Τέσσερις γυναίκες που κατηγορούν τον Μοχάμεντ Αλ-Φαγέντ, τον πρώην ιδιοκτήτη του πολυκαταστήματος Harrods, για σεξουαλική βία, αναγνωρίστηκαν ως θύματα εμπορίας ανθρώπων από τις βρετανικές αρχές, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένωση που τις εκπροσωπεί.

Μετά τη μετάδοση ντοκιμαντέρ του BBC τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Αιγύπτιος πρώην επιχειρηματίας, που πέθανε το 2023 χωρίς ποτέ να αντιμετωπίσει κατηγορίες, κατηγορήθηκε για σεξουαλικές επιθέσεις, βιασμούς και εμπόριο ανθρώπων από δεκάδες γυναίκες.

Η πλειονότητα αυτών εργάζονταν στο Harrods στο Λονδίνο ή σε άλλες επιχειρήσεις του Μοχάμεντ Αλ-Φαγέντ, όπως το Ritz στο Παρίσι.

Τέσσερις γυναίκες με τα ψευδώνυμα Ιζαμπέλα, Τζαστίν, Ελίζαμπεθ και Μάργκο, που ίδρυσαν τον σύλλογο υπεράσπισης θυμάτων "No One Above", ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναγνωρίστηκαν επισήμως ως θύματα εμπορίας ανθρώπων από το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου.

Η υπόθεσή τους είχε παραπεμφθεί στις αρχές από την ένωση Unseen UK, που στηρίζει θύματα σύγχρονης σκλαβιάς.

Τα καταγγελλόμενα περιστατικά συνέβησαν μεταξύ του 1990 και του 2010, στο Ηνωμένο Βασίλειο και το εξωτερικό, δήλωσε στο AFP η Ιζαμπέλα, που εργαζόταν στο Harrods το 2001.

«Το κοινό πιστεύει ότι επρόκειτο απλά για έναν κακό άνθρωπο που ενήργησε μόνος του. Αλλά δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε χωρίς το Harrods να του τροφοδοτεί γυναίκες και να τις κάνει να σωπάσουν στη συνέχεια», δήλωσε η γυναίκα αυτή στο βρετανικό πρακτορείο PA.

Το BBC είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο ότι η Ρέιτσελ Λόου, πρώην πωλήτρια στο Harrods, είχε επίσης αναγνωριστεί ως θύμα εμπορίας ανθρώπων από το υπουργείο Εσωτερικών.

Στη βρετανική αστυνομία εμφανίστηκαν 157 θύματα, κατηγορώντας τον Μοχάμεντ Αλ-Φαγέντ για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και σεξουαλική εκμετάλλευση.

Δεκάδες πρώην εργαζόμενες στο πολυκατάστημα του Λονδίνου είχαν επίσης ζητήσει αποζημίωση, στο πλαίσιο ενός προγράμματος αποζημιώσεων που ανακοινώθηκε από το Harrods μετά τις αποκαλύψει για τον πρώην ιδιοκτήτη του.

Η αστυνομία ανέκρινε έξι πρόσωπα με την υποψία ότι διευκόλυναν τις ενέργειες του Μοχάμεντ Αλ-Φαγέντ, χωρίς να προχωρά για την ώρα σε κάποια σύλληψη. Κάποιοι ανακρίθηκαν στο πλαίσιο έρευνας για εμπόριο ανθρώπων με στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Πηγή: skai.gr

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