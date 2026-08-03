Αττικοβοιωτία: Βίντεο που εξετάζεται ως η στιγμή εκκίνησης της πυρκαγιάς στον Αγιο Βασίλειο

Ένα βίντεο, που έχει τραβηχτεί από υπάλληλο υπηρεσίας που εκτελούσε έργα στο Πόρτο Γερμενό, εξετάζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με το Orange Press Agency.

Το βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες που ερευνώνται, φέρεται ότι έχει μαγνητοσκοπηθεί στις 31 Ιουλίου και δείχνει την περιοχή των ανεμογεννητριών, κοντά στον Άγιο Βασίλειο, την περιοχή απ' όπου ξεκίνησε η πύρινη λαίλαπα.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

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