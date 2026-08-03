Το προφίλ της Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε, υποψηφίων αντιπάλων του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός θα συναντήσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε-Μπεσίκτας στα playoffs του Conference League, εφόσον αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Το πρώτο ματς θα γίνει στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς σε Τσεχία ή Τουρκία.

Η Χράντετς Κράλοβε ιδρύθηκε το 1905, εδρεύει στην ομώνυμη πόλη και έχει χρώματα το άσπρο και το μαύρο. Έδρα της είναι η «Μαλσόβιτσκα Αρένα», 9.300 θεατών. Δεν έχει πάρει ποτέ το πρωτάθλημα Τσεχίας και η τέταρτη θέση που κατέλαβε τη σεζόν 2025/26 είναι η καλύτερη στην ιστορία της στο τσεχικό πρωτάθλημα, αν και είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα στην ενωμένη Τσεχοσλοβακία το 1960. Στην Ευρώπη συμμετέχει για τρίτη σεζόν στην ιστορία της, μετά το 1960/61 στο Πρωταθλητριών και το 1995/96 στο Κυπελλούχων. Προπονητής της είναι ο Τσέχος Ντέιβιντ Χορέις και πιο μεγάλο όνομα στο ρόστερ της, αλλά και αρχηγός της, είναι ο Βλάντιμιρ Νταρίντα, άλλοτε μέσος του Άρη. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League απέκλεισε την Τρόμσο της Νορβηγίας με δύο νίκες (0-1, 3-1).

Η Μπεσίκτας, που έχει ιδρυθεί το 1903 και έχει έδρα το «Μπεσίκτας Παρκ» της Κωνσταντινούπολης (42.600 θεατές), τερμάτισε τέταρτη την περασμένη σεζόν στην Τουρκία. Έχει πάρει 14 φορές το πρωτάθλημα, πιο πρόσφατη το 2021. Προπονητής της είναι ο αρχιτέκτονας της Μπολόνια της τελευταίας διετίας, Βιντσέντζο Ιταλιάνο, ενώ διαθέτει ένα πανάκριβο ρόστερ. Απέκτησε για 18 εκατ. ευρώ τον Λεάντρο Τροσάρ από την Άρσεναλ, έχει κάνει πρόταση στον Μοχάμεντ Σαλάχ, ενώ έχει στις τάξεις της μεταξύ άλλων τον Τούρκο διεθνή μέσο Ορκούν Κοκτσού και τον Γερμανό γκολκίπερ Αλεξάντερ Νίμπελ. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League απέκλεισε τη Μίντιλαντ της Δανίας με δύο νίκες (0-2, 1-0).

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