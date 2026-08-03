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Ανανέωσε με την εθνική των ΗΠΑ έως το 2030 ο Ποκετίνο

Η Αμερικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ανακοίνωσε πως ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο θα παραμείνει στον πάγκο της εθνικής των ΗΠΑ έως το 2030

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Μαουρίτσιο Ποκετίνο

Παρά την κακή της παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διοργάνωσε, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αμερικής ανακοίνωσε πως ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο θα παραμείνει στον πάγκο της εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών έως το 2030.

Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Αργεντίνου προπονητή έφτασε μέχρι τους «16» του Μουντιάλ, εκεί όπου αποκλείστηκε από τους Βέλγους, γνωρίζοντας την ήττα με το ευρύ 4-1.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΗΠΑ Εθνική Ομάδα ποδόσφαιρο
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