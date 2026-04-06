Ισραήλ: Επιφυλάξεις για κατάπαυση πυρός στο Ιράν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Κυβερνητικοί κύκλοι εκφράζουν σοβαρούς ενδοιασμούς για το υπό συζήτηση σχέδιο κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Συνεχίζονται οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν σε πόλεις του Ισραήλ, ενώ πλησιάζει η εκπνοή του αμερικανικού τελεσιγράφου για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έως τις 03:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος).

Εντείνονται οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες από το Πακιστάν, την Τουρκία και την Αίγυπτο, με στόχο να καταλήξουν ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβεν Γουίτκοφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ένα πλαίσιο εκεχειρίας 45 ημερών.

Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Ενώ πλησιάζει η εκπνοή του αμερικανικού τελεσιγράφου προς το Ιράν για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έως τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος), εντείνονται οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, προκειμένου ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Γουίτκοφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο εκεχειρίας 45 ημερών.

Πηγή: Deutsche Welle

Τι γνωρίζουμε για το πλαίσιο εκεχειρίαςΣύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού ιστοτόπου Axios και του Reuters, εάν το πλαίσιο αυτό γίνει αποδεκτό, τότε το Ιράν θα άρει τους περιορισμούς που έχει θέσει στην διεθνή ναυσιπλοΐα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ και θα αποδεχθεί τον έλεγχο, την διαχείριση ή την μεταφορά σε τρίτη χώρα των ποσοτήτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει. Προοπτική της 45νθήμερης εκεχειρίας θα είναι να ανοίξει τον δρόμο για τερματισμό του πολέμου, που θα σηματοδοτήσει την πλήρη διακοπή ή τον σαφή περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν σε αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς και την άρση των διεθνών οικονομικών κυρώσεων.Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε πρόσφατες αναρτήσεις του στο Truth Social ότι πράγματι βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακές επαφές με το καθεστώς της Τεχεράνης, χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν ισχύει η προειδοποίησή του ότι «το Ιράν θα μετατραπεί σε κόλαση» εάν δεν τηρηθεί το τελεσίγραφο που έθεσε για την ανάγκη άμεσου ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ.Ισχυρά πλήγματα σε Ισραήλ και ΙράνΑπό την άλλη, επί του πεδίου, τα δύο τελευταία εικοσιτετράωρα, οι αλλεπάλληλες ιρανικές βαλλιστικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά και οι ισραηλινές επιδρομές κατά του Ιράν, δεν προλέγουν ότι οι παρασκηνιακές επαφές μεταξύ Τεχεράνης-Ουάσιγκτον πρόκειται να οδηγήσουν την Μέση Ανατολή σε αποκλιμάκωση. Το Τελ Αβίβ και πυκνοκατοικημένες όμορες πόλεις του στο κεντρικό Ισραήλ, Μπνέι-Μπρακ, Ραμάτ-Γκαν, Πέταχ Τίκβα, Γκιβατάιμ και Κιριάτ-Όνο, επλήγησαν σήμερα νωρίς το πρωί σημαντικά από ιρανικά πυραυλικά θραύσματα. Μισογκρεμισμένες πολυκατοικίες και καμμένα αυτοκίνητα συνθέτουν το σκηνικό σε περισσότερες από είκοσι εστίες υλικών ζημιών που προκάλεσε νωρίς το πρωί ιρανικός πύραυλος διασποράς.Παράλληλα, στην Χάιφα βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες το απόγευμα επιχείρηση απεγκλωβισμού σε πολυκατοικία που κατέρρευσε λόγω ευθείας βολής ιρανικού πυραύλου, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον δύο πολιτών και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων τεσσάρων, ενώ αγνοούνται τουλάχιστον άλλα δύο άτομα.Καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας οι κοινές αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές δείχνουν να επεκτείνονται σε γεωγραφικό εύρος και ένταση. Όπως ενημέρωσαν την ελληνική υπηρεσία της DW καλά ενημερωμένες ισραηλινές στρατιωτικές πηγές, πέραν της ευρύτερης περιοχής της Τεχεράνης, την νύχτα επλήγησαν στόχοι στις επαρχίες Κάρατζ, Αρνταμπίλ, Ζαντζάν, Μιανέ, Μαχαμπάντ, Ιλάμ, Μπορουτζέρντ, Σουστάρ, Ιζέ, Σιράζ, Μπουσέρ, Μπαντάρ-Αμπάς, Χατζιαμπάντ, Σιρτζάν, Ζιρόφτ, Ραφσαντζάν, Κομ και Σαβέ.Μάλιστα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι αποφεύγεται να διευκρινιστεί, εάν στοχεύονται αποκλειστικά στρατιωτικές θέσεις του καθεστώτος ή εάν οι επιθέσεις έχουν ήδη επεκταθεί σε εθνικές ή/και ενεργειακές υποδομές.Ισραήλ προς ΗΠΑ: Οι επιχειρήσεις να συνεχιστούνΠαρά τα ισχυρά πλήγματα που δέχθηκε το Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν φαίνεται να ενθουσιάζεται με την ιδέα ότι συζητείται επί σοβαράς βάσεως το ενδεχόμενο εκεχειρίας. Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις ισραηλινών υπουργών στα κρατικά μέσα, που τάσσονται εναντίον μίας διακοπής των επιχειρήσεων κατά το παρόν στάδιο.Συγκεκριμένα, ο Ζεέβ Έλκιν, υπουργός που μετέχει στο περιορισμένης σύνθεσης υπουργικό συμβούλιο για θέματα ασφάλειας και άμυνας (ΚΥΣΕΑ), τόνισε σε σημερινή του συνέντευξη στο κρατικό ραδιόφωνο ότι οι επιδρομές, που συνεχίζουν να πλήττουν με επιτυχία το ιρανικό βαλλιστικό οπλοστάσιο, δεν πρέπει να σταματήσουν. Ακριβώς στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο Υπουργός Διασποράς, Αμιχάι Σίκλι, που υπενθύμισε την περίπτωση του «Πολέμου των 12 Ημερών» του περσινού Ιουνίου, ο οποίος, όπως υποστήριξε, «έληξε άκαιρα, κατόπιν απαίτησης της Ουάσινγκτον», δίνοντας έτσι την δυνατότητα στο Ιράν «να αποκαταστήσει το βαλλιστικό του οπλοστάσιο, όπως ξεκάθαρα πλέον αποδεικνύεται σήμερα». «Ο πόλεμος, ειδικά τώρα, θα πρέπει να συνεχιστεί για να καταστραφούν οι ιρανικές κρατικές και ενεργειακές υποδομές, προκειμένου να έρθει η στιγμή που ο ιρανικός λαός θα ανατρέψει το καθεστώς», διευκρίνισε.Ήδη από χθες, πηγές που πρόσκεινται στην κυβέρνηση Νετανιάχουκαι στον ισραηλινό στρατό (IDF), εκφράζουν την εκτίμηση ότι οι παρασκηνιακές επαφές μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Οι ίδιες εκτιμήσεις επαναλαμβάνονται και σήμερα, μετά τις δημοσιογραφικές διαρροές που κάνουν λόγο για τις λεπτομέρειες μίας ενδεχόμενης 45νθήμερης εκεχειρίας. Ωστόσο, οι επόμενες ώρες θα δείξουν, εάν τελικά, η συγκεκριμένη ισραηλινή ανάγνωση της πραγματικότητας βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα ή εκφράζει όσα το Ισραήλ θα ήθελε να ισχύσουν επί του πεδίου.

