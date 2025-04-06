Ισραήλ: Ο στρατός παραδέχεται το «λάθος» του για τη δολοφονία 15 διασωστών στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι έγιναν «λάθη» από τις δυνάμεις του όσον αφορά τη δολοφονία 15 Παλαιστινίων διασωστών στη νότια Γάζα στις 23 Μαρτίου.

Η συνοδεία ασθενοφόρων της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS), ένα αυτοκίνητο του ΟΗΕ και ένα πυροσβεστικό όχημα της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας δέχθηκαν πυρά κοντά στη Ράφα από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν οι 15 διασώστες.

Το Ισραήλ αρχικά ισχυρίστηκε ότι τα στρατεύματα άνοιξαν πυρ επειδή η συνοδεία πλησίαζε «ύποπτα» στο σκοτάδι, χωρίς προβολείς ή φώτα να αναβοσβήνουν. Ανέφερε ότι η κίνηση των οχημάτων δεν είχε προηγουμένως συντονιστεί ή συμφωνηθεί με τον στρατό.

Ωστόσο, βίντεο ντοκουμέντο που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο ενός εκ των διασωστών που σκοτώθηκε, έδειξε ότι τα οχήματα είχαν αναμμένα φώτα καθώς απαντούσαν σε κλήση για να βοηθήσουν τραυματίες.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιμένουν ότι τουλάχιστον έξι από τους γιατρούς συνδέονται με τη Χαμάς - αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν παράσχει στοιχεία. Παραδέχονται ωστόσο ότι ήταν άοπλοι όταν οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον τους.

Το βίντεο, που δημοσίευσαν αρχικά οι New York Times, δείχνει τα οχήματα να σταματούν στην άκρη του δρόμου όταν, χωρίς προειδοποίηση, δέχθηκαν πυρά, λίγο πριν τα ξημερώματα.

Το βίντεο συνεχίζεται για περισσότερα από πέντε λεπτά, ενώ ακούγεται η φωνή ενός διασώστη, ονόματι Refat Radwan, να προσεύχεται πριν ακουστούν οι φωνές των Ισραηλινών στρατιωτών να πλησιάζουν.

Αξιωματούχος των IDF ενημέρωσε τους δημοσιογράφους το βράδυ του Σαββάτου, λέγοντας ότι οι στρατιώτες είχαν βάλει νωρίτερα εναντίον ενός αυτοκινήτου στο οποίο μετέβαιναν τρία μέλη της Χαμάς.

Όταν τα ασθενοφόρα ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό προκειμένου να βοηθήσουν, οι επιτηρητές εναέριας επιτήρησης του στρατού ενημέρωσαν τους στρατιώτες στο έδαφος για ένα κομβόιο που «κινείται ύποπτα».

Όταν τα ασθενοφόρα σταμάτησαν δίπλα στο αυτοκίνητο όπου επέβαιναν τα μέλη της Χαμάς, οι στρατιώτες υπέθεσαν ότι απειλούνταν και άνοιξαν πυρ, παρότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι κάποιο από τα μέλη της ομάδας των διασωστών ήταν οπλισμένο.

Το Ισραήλ παραδέχτηκε ότι ο ισχυρισμός πως τα οχήματα προσέγγισαν το σημείο χωρίς φώτα ήταν ανακριβή, αποδίδοντας την αναφορά στους εμπλεκόμενους στο περιστατικό στρατιώτες.

Στη συνέχεια, οι Ισραηλινοί στρατιώτες έθαψαν τα πτώματα των 15 νεκρών διασωστών στην άμμο προκειμένου να τους προστατεύσουν από τα άγρια ​​ζώα, όπως ισχυρίστηκε Ισραηλινός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι τα οχήματα μετακινήθηκαν και θάφτηκαν την επόμενη μέρα για να ελευθερωθεί ο δρόμος.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος αρνήθηκε ότι οι δυνάμεις των IDF πέρασαν χειροπέδες σε οποιονδήποτε από τους γιατρούς πριν τους σκοτώσουν, προσθέτοντας ότι δεν εκτελέστηκαν από κοντινή απόσταση, όπως αναφέρουν ορισμένες δημοσιεύματα.

Οι IDF υποσχέθηκαν ότι θα διεξαχθεί «ενδελεχής έρευνα» για το περιστατικό, «τη σειρά των γεγονότων και τον χειρισμό της κατάστασης».

Η Ερυθρά Ημισέληνος και πολλοί ακόμη διεθνείς οργανισμοί ζητούν να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα.



