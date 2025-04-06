Το Ισραήλ απέλασε δύο Βρετανίδες βουλεύτριες που συμμετείχαν σε κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία που επισκεπτόταν τη χώρα, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι σε ανακοίνωσή του αργά το Σάββατο.

Το Sky News, επικαλούμενο δήλωση του ισραηλινού υπουργείου Μετανάστευσης, αναφέρει ότι οι βουλεύτριες, που ανήκουν στο κόμμα των Εργατικών, είναι η Γιούαν Γιανγκ και η Αμπτισάμ Μοχάμεντ, οι οποίες θεωρήθηκαν ύποπτες για προσπάθεια «τεκμηρίωσης των δραστηριοτήτων των δυνάμεων ασφαλείας και διάδοσης μίσους κατά του Ισραήλ».

Και οι δύο μετέβησαν στο Ισραήλ από το Λούτον το Σάββατο, σύμφωνα με το Sky News.

«Έχω καταστήσει σαφές στους ομολόγους μου στην ισραηλινή κυβέρνηση ότι δεν συμπεριφέρθηκε σωστά στις Βρετανίδες βουλεύτριες», τόνισε μεταξύ άλλων ο Λάμι.

«Προτεραιότητα της βρετανικής κυβέρνησης παραμένει η διασφάλιση επανέναρξης της εκεχειρίας και οι διαπραγματεύσεις για να σταματήσει η αιματοχυσία, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να τερματιστεί η σύγκρουση στη Γάζα», πρόσθεσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.