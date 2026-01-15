Ενώ σήμερα, Πέμπτη, ξεκινάει η δίκη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου για το πτυχίο του, το οποίο κατηγορείται πως είναι πλαστό, μια άλλη υπόθεση έχει προκαλέσει σάλο.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δίκη, ξέσπασε σάλος στην Τουρκία για την κατάθεση μιας influencer η οποία κατηγορεί τον Ιμάμογλου πως είχε μια εξωσυζυγική σχέση με μια γνωστή αθλήτρια του βόλεϊ, την Derya Cayirgan.

Η είδηση μεταδίδεται από χτες και από τα αντιπολιτευόμενα και τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η πλευρά του Ιμάμογλου δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο προς ώρας.

Τα τουρκικά ΜΜΕ ανέσυραν και μια παλιά δήλωση που είχε κάνει πριν από περίπου δύο χρόνια η αθλήτρια, η οποία ερωτώμενη για το ποιο είναι το πιο γνωστό άτομο που έχει στις επαφές της, στο κινητό, απάντησε πως έχει το τηλέφωνο του κ. Ιμάμογλου.

Η εικόνα που πλάθεται για τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, για να τον πλήξει, είναι πως έχει πλαστό πτυχίο, έκανε οικονομικές ατασθαλίες και εξωσυζυγική σχέση, γεγονότα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.





