Η ιρανική δικαστική αρχή ανακοίνωσε ότι ο Ερφάν Σολτανί, ο οποίος συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το δικαστικό σώμα δήλωσε ότι ο Σολτάνι, ο οποίος κρατείται επί του παρόντος στις κεντρικές φυλακές του Καράτζ, κατηγορείται για «συνωμοσία κατά της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας και προπαγανδιστικές δραστηριότητες κατά του καθεστώτος», αλλά ότι η θανατική ποινή δεν ισχύει για τέτοιες κατηγορίες, εάν επιβεβαιωθούν από δικαστήριο.

Σημειώνεται ότι σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X πρχθες, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι ιρανικές αρχές σχεδίαζαν να εκτελέσουν τον Ερφάν Σολτανί χθες. Το CNN από τη μεριά του είχε μιλήσει με συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο είχε επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Η Hengaw, οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε ότι ο Σολτανί συνελήφθη στο σπίτι του την περασμένη Πέμπτη σε σχέση με διαδηλώσεις στη Φαρντίς, πόλη της κεντρικής επαρχίας Καράτζ. Τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψή του, η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι είχε προγραμματιστεί η εκτέλεσή του.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε από τη μεριά του την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε απαγχονισμούς, όταν ρωτήθηκε για τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News.

«Δεν σχεδιάζονται απαγχονισμοί», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην εκπομπή «Special Report with Bret Baier» του αμερικανικού δικτύου, προσθέτοντας ότι «οι απαγχονισμοί είναι εκτός συζήτησης».

Σύμφωνα με την ακτιβιστική οργάνωση Iran Human Rights Society, με έδρα τη Νορβηγία, οι απαγχονισμοί είναι συχνοί στις ιρανικές φυλακές.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ερωτήθηκε σχετικά, καθώς την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη στο CBS News, δήλωσε ότι θα αναλάβει «πολύ ισχυρή δράση» αν το Ιράν αρχίσει να απαγχονίζει διαδηλωτές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι εννοεί. «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε κάποια πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ωστόσο την Τετάρτη ότι ενημερώθηκε πως οι σκοτωμοί από την ιρανική κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να καταστείλει τις διαδηλώσεις, φαίνεται να έχουν μειωθεί και ότι πιστεύει πως προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο για μαζικές εκτελέσεις.

Η αμερικανική οργάνωση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA σημειώνει ότι από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.403 διαδηλωτών και 147 ατόμων που συνδέονται με την κυβέρνηση, ενώ ακόμη 18.137 άτομα έχουν συλληφθεί.

