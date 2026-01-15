Μια ομάδα κρούσης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, με αεροπλανοφόρο στη σύνθεσή του, κατευθύνεται στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM (United States Central Command - Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) από τη Νότια Σινική Θάλασσα όπου βρισκόταν, ανέφερε η δημοσιογράφος Κέλι Μάγιερ στον λογαριασμό της στο X.

US MILITARY HARDWARE MOVING TO THE MIDDLE EAST AMID TENSIONS WITH IRAN:



The U.S. is moving a carrier strike group from the South China Sea to the CENTCOM area of responsibility, a source with knowledge tells me @NewsNation



That will take a week or so to complete. January 14, 2026

Παράλληλα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ντόχα συμβούλευσε το προσωπικό της να εντείνει την προσοχή του, στη σκιά των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επίθεση στο Ιράν.

«Δεδομένων των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ντόχα έχει συμβουλεύσει το προσωπικό της να επιδεικνύει αυξημένη προσοχή και να περιορίζει τα μη απαραίτητα ταξίδια στην αεροπορική βάση Al Udeid. Συνιστούμε στους πολίτες των ΗΠΑ στο Κατάρ να κάνουν το ίδιο. Η Αποστολή των ΗΠΑ στο Κατάρ συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση».

Η CENTCOM (United States Central Command) είναι μια από τις έντεκα ενοποιημένες διοικήσεις μάχης του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και τμήματα της Νότιας Ασίας (21 χώρες), με στόχο την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, αντιμετωπίζοντας τρομοκρατία και συγκρούσεις.

Πηγή: skai.gr

