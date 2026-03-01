Τουρκία: Ασκήσεις ισορροπίας και εκκλήσεις για διπλωματία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ταγίπ Ερντογάν εκφράζει βαθιά θλίψη και ανησυχία για τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, καταδικάζοντας την παραβίαση της κυριαρχίας του Ιράν και τον κίνδυνο για την ειρήνη στην περιοχή.

Η Τουρκία βρίσκεται σε δύσκολη θέση, προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ διατήρησης στενών σχέσεων με το Ιράν και της ανάγκης για σταθερότητα στον Κόλπο.

Παράλληλα, ο Ερντογάν επικρίνει το Ιράν για τις επιθέσεις του κατά των κρατών του Κόλπου, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα των περιφερειακών σχέσεων.

Πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης θέλει να αναλάβει ο Ερντογάν, αλλά το ευρύτερο πλαίσιο δεν δείχνει ιδιαίτερα ευνοϊκό για κάτι τέτοιο.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ιράν, κινητοποιούν αλλά και ανησυχούν την Τουρκία που διατηρεί τα τελευταία χρόνια στενές σχέσεις με την Τεχεράνη, ενώ, μετά τη Γάζα, στέκεται πλέον ανοικτά κατά του Ισραήλ.

Πηγή: Deutsche Welle

Η κρίση στο Ιράν βρίσκει την Τουρκία στη δύσκολη θέση να κρατήσει τις ισορροπίες στην περιοχή του Κόλπου, αλλά και να διατηρήσει τις σχέσεις της με την Τεχεράνη. Μιλώντας χθες από την Κωνσταντινούπολη, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία αισθάνεται «βαθιά θλίψη και ανησυχία» για την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ μετά από προκλήσεις του Νετανιάχου, τόνισε δε ότι οι κοινές επιθέσεις τους, «παραβιάζουν σαφώς την κυριαρχία του Ιράν και απειλούν την ειρήνη του φίλου και αδελφού ιρανικού λαού». Ωστόσο παράλληλα επέκρινε το Ιράν για τις επιθέσεις του κατά των κρατών του Κόλπου.«Απαράδεκτες οι επιθέσεις»«Ανεξάρτητα από τον λόγο, που έγιναν είπε, θεωρούμε απαράδεκτες τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν στις αδελφές μας χώρες στον Κόλπο»,. «Εάν δεν επικρατήσει η κοινή λογική και δεν δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία, «η περιοχή μας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να συρθεί σε έναν δακτύλιο φωτιάς», προειδοποίησε ο Ερντογάν.Έκκληση στον «ισλαμικό κόσμο»Στο θολό τοπίο που έχει διαμορφωθεί γύρω από την κρίση στο Ιράν και την ανάμειξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η Άγκυρα βλέπει μια προοπτική για διπλωματία. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε χθες ότι η χώρα του θα εντείνει άμεσα τις διπλωματικές προσπάθειες, πρώτα για να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια για να επαναλάβει τις συνομιλίες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με σκοπό να κινητοποιηθεί ο ισλαμικός κόσμος. «Για να αποτραπεί περαιτέρω αιματοχυσία και να γλιτώσει την περιοχή μας από μεγαλύτερα βάσανα, όλοι οι παράγοντες -ειδικά ο ισλαμικός κόσμος- πρέπει να αναλάβουν επείγουσα δράση», είπε, ωστόσο όλοι γνωρίζουν ότι μια τέτοια τέτοια πρωτοβουλία της Τουρκίας είναι πολύ δύσκολο να πετύχει στην περίπλοκη σκακιέρα της Μέσης Ανατολής.

