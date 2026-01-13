Η 24χρονη Ιρανή Μαχσά Σαφέι (Mahsa Shafei) συνελήφθη στις 7 Ιανουαρίου από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν, ενώ συμμετείχε σε αντικαθεστωτική διαδήλωση στην πόλη Yasuj.

Μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με τον τόπο κράτησης και την κατάσταση της υγείας της, ενώ οι προσπάθειες της οικογένειας να επικοινωνήσουν μαζί της ή να μάθουν κάποιο νέο της παραμένουν άκαρπες.

⚠️ Mahsa Shafei, a 24-year-old, was taken by IRGC terrorists in Yasuj on January 7 - and since then there has been no information about her whereabouts.



LET THE WORLD KNOW. pic.twitter.com/loxpHFZc2a — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) January 13, 2026

Η 24χρονη είναι αδελφή του Νίμα (Πάρσα) Σαφέι, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τις διαδηλώσεις «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» το 2022, με αφορμή τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Hengaw που έχει έδρα τη Νορβηγία, μία άλλη κοπέλα, η 23χρονη Ρομπίνα Αμινιάν, φοιτήτρια κουρδικής καταγωγής, δολοφονήθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ενώ συμμετείχε σε αντικυβερνητική διαδήλωση, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Iranische Streitkräfte töten kurdische Studentin Robina Aminian während Protesten in Teheranhttps://t.co/N4OvYBq1Qn — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 11, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις καταστολής της Τεχεράνης την πυροβόλησαν από πίσω στο κεφάλι, από κοντινή απόσταση και αρχικά να αρνήθηκαν να παραδώσουν τη σορό της στην οικογένεια.



Πηγή: skai.gr

