Ιράν: 24χρονη διαδηλώτρια αγνοείται από τις 7 Ιανουαρίου – Συνελήφθη από την αστυνομία 

Η Μαχσά Σαφέι «απήχθη» από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ συμμετείχε σε αντικαθεστωτική διαδήλωση στην πόλη Yasuj - Εκτοτε, δεν υπάρχει καμία πληροφορία

μαχσα σαφέι

Η 24χρονη Ιρανή Μαχσά Σαφέι (Mahsa Shafei) συνελήφθη στις 7 Ιανουαρίου από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν, ενώ συμμετείχε σε αντικαθεστωτική διαδήλωση στην πόλη Yasuj.

Μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με τον τόπο κράτησης και την κατάσταση της υγείας της, ενώ οι προσπάθειες της οικογένειας να επικοινωνήσουν μαζί της ή να μάθουν κάποιο νέο της παραμένουν άκαρπες.

Η 24χρονη είναι  αδελφή του Νίμα (Πάρσα) Σαφέι, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τις διαδηλώσεις «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» το 2022, με αφορμή τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. 

Σύμφωνα με την ΜΚΟ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Hengaw που έχει έδρα τη Νορβηγία, μία άλλη κοπέλα, η  23χρονη Ρομπίνα Αμινιάν, φοιτήτρια κουρδικής καταγωγής, δολοφονήθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ενώ συμμετείχε σε αντικυβερνητική διαδήλωση, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες,  οι δυνάμεις καταστολής της Τεχεράνης την πυροβόλησαν από πίσω στο κεφάλι, από κοντινή απόσταση και αρχικά να αρνήθηκαν να παραδώσουν τη σορό της στην οικογένεια.
 

Πηγή: skai.gr

