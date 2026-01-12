Μετά τη Μάχσα Αμινί, που είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου επειδή αρνούνταν να φορέσει μαντίλα, η Ρουμπίνα Αμινιάν, που σκοτώθηκε στις μαζικές διαδηλώσεις, γίνεται άλλο ένα σύμβολο αντίστασης στο Ιράν. Η 23χρονη δέχθηκε σφαίρα στο κεφάλι συμμετέχωντας σε διαμαρτυρία στην Τεχεράνη σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση για τα δικαιώματα.

Η Ρουμπίνα, κουρδικής καταγωγής, φοιτούσε σχέδιο μόδας στο Κολέγιο Shariati της Τεχεράνης, και αρνούνταν να φορέσει μαντίλα.

Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, αποφάσισε να ενώσει τη φωνή της με χιλιάδες άλλους νέους που διαμαρτύρονταν ενάντια στο θεοκρατικό καθεστώς. Σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Iran Human Rights, η 23χρονη πυροβολήθηκε πισώπλατα στο κεφάλι.

Πηγές κοντά στην οικογένεια της Ρουμπίνα, επικαλούμενες αυτόπτες μάρτυρες, δήλωσαν στο Iran Human Rights ότι η νεαρή Κούρδισσα από το Μαριβάν πυροβολήθηκε από κοντινή απόσταση αναφέρει η ΜΚΟ.

A video of Rubina Aminian, one of those killed during Iran's nationwide protests. Rubina Aminian, 23, a student of textile and fashion design at Shariati Technical College in Tehran, was killed on the evening of Thursday, January 8, after leaving the college and joining protest…

Πρόσθεσε ότι η οικογένεια της Αμινιάν ταξίδεψε από το σπίτι τους στο Κερμανσάχ, στο δυτικό Ιράν, στην Τεχεράνη για να αναγνωρίσει το σώμα της ανάμεσα σε «σώματα εκατοντάδων νέων».

Η ομάδα επικαλέστηκε μια πηγή κοντά στην οικογένεια που είπε: «Μετά από πολλή προσπάθεια, η οικογένεια της Ρουμπίνα τελικά κατάφερε να ανακτήσει τη σορό της και να επιστρέψει στο Κερμανσάχ.

«Ωστόσο, κατά την άφιξή τους, διαπίστωσαν ότι οι δυνάμεις πληροφοριών είχαν περικυκλώσει το σπίτι τους και ότι δεν τους επιτράπηκε να την θάψουν».

Η οικογένεια «αναγκάστηκε να θάψει το σώμα της κατά μήκος του δρόμου» μεταξύ Κερμανσάχ και του κοντινού Καμιαράν, ανέφερε η ομάδα.

Μιλώντας στο CNN, ο θείος της Αμινιάν, Νεζάρ Μινουέι, την περιέγραψε ως «ένα δυνατό κορίτσι, ένα θαρραλέο κορίτσι, και δεν ήταν κάποιος που μπορούσες να ελέγξεις και να πάρεις αποφάσεις για λόγου της».

«Αγωνίστηκε για πράγματα που γνώριζε ότι ήταν σωστά και αγωνίστηκε σκληρά. Διψούσε για ελευθερία, διψούσε για τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικά της δικαιώματα», πρόσθεσε.

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists εκτιμά ότι τουλάχιστον 538 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη φονική καταστολή.

Ο αριθμός των νεκρών περιλαμβάνει 490 διαδηλωτές, εκτιμά η ομάδα, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 10.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

