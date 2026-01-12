Το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης – ένα από τα πιο ενεργά του κόσμου – ξύπνησε ξανά, με την τελευταία του έκρηξη να σημειώνεται τη νύχτα της Κυριακής.

Σιντριβάνια λάβας σε σχήμα θόλου που έφταναν τα 15 μέτρα εκτοξευτήκαν στον αέρα, σχηματίζοντας στη συνέχεια ποτάμια λάβας στις πλαγιές του ηφαιστείου.

Το επίπεδο συναγερμού για το ηφαίστειο παραμένει στο πορτοκαλί επίπεδο παρατήρησης (WATCH) από τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) , με όλη τη δραστηριότητα να περιορίζεται στον κρατήρα Halemaʻumaʻu, εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης.

Πηγή: skai.gr

