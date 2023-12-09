Τεχεράνη: Διπλωμάτης της ΕΕ δικάζεται μετά από 600 ημέρες κράτηση

Η δίκη του Σουηδού Γιόχαν Φλοντέρους, διπλωμάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κρατείται στο Ιράν για περισσότερες από 600 ημέρες, ξεκίνησε στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών.

«Ενημερώθηκα σήμερα ότι η δίκη του Γιόχαν Φλοντέρους ξεκίνησε στην Τεχεράνη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Τομπίας Μπίλστρομ.

Ο 33χρονος Φλοντέρους συνελήφθη στις 17 Απριλίου 2022 στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης, καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβασθεί στο αεροπλάνο της επιστροφής έπειτα από τουριστική επίσκεψη στο Ιράν.

Ο Φλοντέρους, ο οποίος εργάζεται στις διπλωματικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έκτοτε κρατείται στη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη, όπου κρατούνται πολλοί αντίπαλοι του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Μπίλστρομ έχει χαρακτηρίσει «αυθαίρετη» την κράτηση του.

«Δεν υπάρχει καμία βάση για να παραμένει κρατούμενος ο Γιόχαν Φλοντέρους, πόσο μάλλον να οδηγείται στη δικαιοσύνη», τόνισε ο Σουηδός ΥΠΕΞ, αναφέροντας ότι η Σουηδία και η ΕΕ έχουν διατυπώσει αυτή τη θέση «πολύ ξεκάθαρα» στους εκπροσώπους του Ιράν.

Τον Σεπτέμβριο, οι ιρανικές δικαστικές αρχές ανέφεραν ότι ο Φλοντέρους είχε «διαπράξει εγκλήματα» στο Ιράν, προσθέτονας ότι διεξαγόταν έρευνα. Σύμφωνα με την οικογένειά του, αντιμετωπίζει κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ είχε επιβεβαιώσει ότι ο Φλοντέρους, Ευρωπαίος διπλωμάτης, σουηδικής υπηκοότητας, κρατείται στο Ιράν.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Σεπτέμβριο, ότι η Τεχεράνη δεν έδωσε ποτέ μια «σαφή απάντηση» για τους λόγους της σύλληψης και της κράτησης του διπλωμάτη.

Οι σχέσεις μεταξύ της Σουηδίας και του Ιράν είναι τεταμένες από το 2019, όταν η Σουηδία συνέλαβε πρώην Ιρανό αξιωματούχο για τον ρόλο του στη μαζική εκτέλεση και τον βασανισμό πολιτικών κρατουμένων τη δεκαετία του 1980. Ο άνδρας αυτός καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη πέρυσι, με αποτέλεσμα το Ιράν να ανακαλέσει τον απεσταλμένο του στη Σουηδία σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

