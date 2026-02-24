Με «άδεια χέρια» στο Κίεβο φον ντερ Λάιεν και Κόστα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι πρόεδροι της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, έφτασαν στο Κίεβο ανήμερα της τέταρτης επετείου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία χωρίς να έχουν εξασφαλίσει το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ ούτε το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Οι 27 υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ απέτυχαν να εγκρίνουν το 20ό πακέτο κυρώσεων εξαιτίας ουγγρικού «βέτο».

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «οπισθοδρόμηση και μήνυμα που δεν θέλαμε να στείλουμε».

Με «άδεια χέρια» στο Κίεβο οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λόγω του ουγγρικού «βέτο», ανήμερα της τέταρτης επετείου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Με «άδεια» χέρια έφτασαν σήμερα στο Κίεβο οι πρόεδροι της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Οι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα ήλπιζαν ότι θα είχαν εξασφαλίσει το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Κίεβο και νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι 27 υπουργοί Εξωτερικών απέτυχαν χθες να εγκρίνουν το 20ό πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, λόγω του ουγγρικού «βέτο». «Πρόκειται για οπισθοδρόμηση και μήνυμα που δεν θέλαμε να στείλουμε» επισήμανε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας.Αυστηρό μήνυμα Κόστα προς ΒουδαπέστηΕκείνο που ανησυχεί περισσότερο τις Βρυξέλλες, ωστόσο, είναι το «μπλόκο» της Βουδαπέστης στο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ για το Κίεβο, που είχαν συμφωνήσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες τον Δεκέμβριο, καθώς η Ουκρανία κινδυνεύει με οικονομική «παράλυση» τον Μάρτιο.Η ειρωνεία είναι ότι ο Βίκτορ Όρμπαν απλώς συναίνεσε ως προς την παροχή δανείου με κοινό δανεισμό, αλλά αρνήθηκε -όπως και η Σλοβακία- να μετέχει στην απόδοσή του.Αυστηρό μήνυμα έστειλε χθες ο Αντόνιο Κόστα επισημαίνοντας ότι «όταν οι ηγέτες καταλήγουν σε συναίνεση, δεσμεύονται από την απόφασή τους. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της δέσμευσης συνιστά παραβίαση της αρχής ειλικρινούς συνεργασίας».Η «παραβίαση» θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαδικασίες παράβασης από την Κομισιόν εναντίον της Βουδαπέστης, μια «απειλή» που πιθανότατα δεν θα πείσει τον Όρμπαν να άρει το «βέτο», καθώς διεξάγει προεκλογική εκστρατεία με την Ουκρανία πρωταρχικό «στόχο», ώστε να κερδίσει τις εκλογές τον Απρίλιο, παρότι επισήμως θέτει ως προϋπόθεση την αποκατάσταση της διακοπής παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα από το Κίεβο.Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναμένεται να θέσουν το ζήτημα αποκατάστασης του αγωγού στον Ουκρανό πρόεδρο, ενώ θα δεσμευτούν για πρόσθετη στήριξη ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ ως προς τις ενεργειακές ανάγκες της Ουκρανίας, λόγω των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές.Τηλεδιάσκεψη της «συμμαχίας των προθύμων»Δεν θα μπορέσουν, όμως, να δεσμευτούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, λόγω επιφυλάξεων των κρατών μελών. Οι πρόεδροι των Ευρωπαϊκών Θεσμών και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μετέχουν σε τηλεδιάσκεψη της «συμμαχίας των προθύμων», που συγκαλεί ο Γάλλος πρόεδρος με συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών -ανάμεσά τους ο Έλληνας πρωθυπουργός- λίγο πριν από την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για ειρήνευση, στη Γενεύη.Σε σημερινή κοινή τους δήλωση Φον ντερ Λάιεν και Κόστα σημειώνουν ότι η ΕΕ «είναι έτοιμη να συμβάλλει με ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις, ώστε να εξασφαλίσει ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί ποτέ ξανά εναντίον της Ουκρανίας», ενώ υπογραμμίζουν ότι «θα διασφαλίσουμε πως η Ρωσία θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματα που διέπραξε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.