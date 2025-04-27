Ιράν: Ο Χαμενεΐ διέταξε έρευνα για τα αίτια της έκρηξης στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ διέταξε σήμερα τη διενέργεια «εμπεριστατωμένης έρευνας» για τα αίτια της έκρηξης στο μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό πλέον των 1.000.

«Οι αξιωματούχοι για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη πρέπει να διεξαγάγουν εμπεριστατωμένη έρευνα, προκειμένου να αποκαλυφθεί τυχόν αμέλεια ή πρόθεση» που προκάλεσε αυτή την έκρηξη, ανέφερε ο Χαμενεΐ σε μια ανακοίνωση.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, που διέταξε και αυτός την έναρξη έρευνας, μετέβη το απόγευμα στο λιμάνι, όπου εξακολουθεί να μαίνεται πυρκαγιά, προκειμένου να εκφράσει την «ευγνωμοσύνη» του στις ομάδες εκτάκτου ανάγκης, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση.

Η έκρηξη, που ακούστηκε σε ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων, σημειώθηκε χθες, Σάββατο, γύρω στις 11:30 ώρα Ελλάδας σε προβλήτα του λιμανιού Σαχίντ Ρατζάι, όπου μεταφέρεται το 85% των εμπορευμάτων στο Ιράν.

Αυτό το στρατηγικό λιμάνι βρίσκεται κοντά στη μεγάλη παράκτια πόλη Μπαντάρ Αμπάς (νότια), στο στενό του Χορμούζ, απ΄όπου διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, χίλια χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης.

«Προσώρας, 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τραύματα που προκλήθηκαν από την έκρηξη», δήλωσε στην τηλεόραση ο Μοχάμαντ Ασούρι, αξιωματούχος της επαρχίας Χορμοζγκάν (νότια), όπου βρίσκεται το λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι.

Προηγούμενος απολογισμός της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου έκανε λόγο για 28 νεκρούς και περισσότερους από 1.000 τραυματίες.

Η καταστροφή οφείλεται πιθανόν σε πυρκαγιά σε ζώνη αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών και χημικών, σύμφωνα με την υπηρεσία τελωνείων.

«Μόνο μία ζώνη του λιμανιού (...) επλήγη από την πυρκαγιά, και οι επιχειρήσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων συνεχίζονται κανονικά σε πολλές άλλες ζώνες», δήλωσε η υπουργός Αστικής Ανάπτυξης Φαρζανέχ Σαντέγκ, σύμφωνα με επίσημα ΜΜΕ.

Οι πολλές αποθήκες του λιμανιού κατανέμονται σε μια έκταση 24.000 στρεμμάτων.

Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε πως «δεν υπήρξε και δεν υπάρχει αυτή την ώρα κανένα φορτίο (...) για στρατιωτικά καύσιμα ή για στρατιωτική χρήση στη ζώνη της πυρκαγιάς».

Οι New York Times, που επικαλούνται ανώνυμη πηγή προσκείμενη στους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, ανέφεραν προηγουμένως πως η έκρηξη προκλήθηκε από υπερχλωρικό νάτριο, μια ουσία που περιέχεται στη σύνθεση στερεών καυσίμων για πυραύλους.

Τις πρώτες βραδινές ώρες σήμερα, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από την πυρκαγιά που εξακολουθεί να μαίνεται στο λιμάνι, όπου μόνο ιρανικά ΜΜΕ επιτρέπεται να λάβουν εικόνες.

Αεροπλάνα και ελικόπτερα έχουν σταλεί για να καταπολεμήσουν τις φλόγες, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε νωρίτερα η τηλεόραση.

Οι αρχές διέταξαν το κλείσιμο σήμερα --που είναι εργάσιμη ημέρα στο Ιράν-- των γραφείων και των σχολείων στην Μπαντάρ Αμπάς, μια πόλη περίπου 650.000 κατοίκων, καθώς η εξάπλωση του καπνού συνεχίζεται.

Το υπουργείο Υγείας κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους «μέχρι νεωτέρας». Έγινε επίσης έκκληση για παροχή αίματος για τους τραυματίες.

Οι αρχές κήρυξαν την αυριανή ημέρα εθνικού πένθους, και τριήμερο εθνικό πένθος από σήμερα στην επαρχία Χορμοζγκάν, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπαντάρ Αμπάς. Στην πόλη βρίσκεται η κύρια βάση του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η έκρηξη συνέπεσε με τη διεξαγωγή στο Ομάν κρίσιμων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Ισραήλ, που υποπτεύεται ότι το Ιράν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα όπως άλλες χώρες, επιδίδεται εδώ και χρόνια σε σκιώδη πόλεμο κατά του ορκισμένου εχθρού του.

Σύμφωνα με την Washington Post, το Ισραήλ είχε εξαπολύσει το 2020 κυβερνοεπίθεση εναντίον του λιμανιού Σαχίντ Ρατζάι.

Το σενάριο δολιοφθοράς δεν έχει προσώρας αναφερθεί από την Τεχεράνη σε σχέση με τη χθεσινή έκρηξη.

