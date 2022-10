Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν καθώς η καταστολή συνεχίζεται - Ολονύχτιες συγκρούσεις

Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται από το θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί και οι διαδηλώσεις στο Ιράν «φουντώνουν» αντί να κοπάσουν. Σφοδρές συγκρούσεις σημειώθηκαν ξανά κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να βγαίνουν ξανά στους δρόμους σε πολλές πόλεις.

Στην πρωτεύουσα, την Τεχεράνη, οι διαδηλωτές άναψαν ξανά φωτιές στους δρόμους, ενώ εκατοντάδες παρέλασαν σε έναν κεντρικό δρόμο φωνάζοντας συνθήματα, όπως «Θάνατος στον δικτάτορα», μια αναφορά στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Σε άλλες πόλεις, όπως στο Andimeshk και στο Boujerd στα δυτικά, και στο Lahijan, κοντά στην Κασπία Θάλασσα στα βόρεια, οι διαδηλώσεις «φούντωσαν» ξανά.

A huge crowd marches in the city of Borujerd, Lorestan province, tonight. The banner held by protesters reads "We'll avenge you, dear Nika", referring to Nika Shakarami, 16, from Lorestan, who was killed early on in the protests. #مهسا_امینی #MahsaAmini pic.twitter.com/hMJujB1U9d

Το νέο αυτό ξέσπασμα των διαδηλωτών έρχεται μία μόλις ημέρα αφότου η αστυνομία φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον διαδηλωτών στην πόλη Σαγκέζ, την πόλη καταγωγής της Μαχσά Αμινί όπου είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες πολίτες στο νεκροταφείο του ιρανικού Κουρδιστάν, όπου έχει ταφεί η 22χρονη για να την τιμήσουν.

Παράλληλα, αστυνομικοί πέταξαν φυσίγγια και δακρυγόνα κατά του πλήθους. Ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι γνωστός.

In the city of Arak, drivers spot a fire on top of a mountain burning in the shape of the name Mahsa in Persian tonight, as Iranians mark 40 days since the death of #MahsaAmini in morality police custody.#مهسا_امینیpic.twitter.com/9AGKIbW7vJ