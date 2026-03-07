

Η βρετανίδα βουλευτής Ζάρα Σουλτάνα κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για συμμετοχή στις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, αφού ισχυρίστηκε ότι αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-1 προσγειώνονταν σε βρετανικές βάσεις πριν εκτελέσουν τις αποστολές τους.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι τα αεροσκάφη προσγειώνονταν σε «βρετανικό έδαφος πριν απογειωθούν για να βομβαρδίσουν το Ιράν», προσθέτοντας ότι αυτό σήμαινε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «εμπλέκεται άμεσα» στη σύγκρουση.

Επίσης, επέκρινε τον πρωθυπουργό Kιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι είχε ισχυριστεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν βρίσκεται σε πόλεμο, σημειώνει το Al Jazeera.

Πηγή: skai.gr

