Ιράν: Καταγγελίες για στρατολόγηση παιδιών στις δυνάμεις ασφαλείας

Ο θάνατος ενός 11χρονου αγοριού στο Ιράν, το οποίο φέρεται να σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή ενώ βρισκόταν σε σημείο ελέγχου μαζί με τον πατέρα του στην Τεχεράνη, φέρνει στο προσκήνιο μια νέα πρωτοβουλία για τη στρατολόγηση παιδιών στις δυνάμεις ασφαλείας.

Η μητέρα του, Σαντάφ Μονφαρέντ, δήλωσε στην εφημερίδα Hamshahri ότι οι δυο τους βοηθούσαν σε περιπολίες και σημεία ελέγχου της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ «για τη διατήρηση της ασφάλειας της Τεχεράνης και των πολιτών της», όταν σκοτώθηκαν στις 11 Μαρτίου.

Την περασμένη εβδομάδα, αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη δήλωσε στο πρακτορείο Fars News Agency ότι η οργάνωση θα εγγράψει «εθελοντές» ηλικίας 12 ετών και άνω.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο BBC ότι έχουν δει παιδιά, ορισμένα μάλιστα οπλισμένα, σε ρόλους ασφαλείας στην πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εξωτερικό επιβεβαίωσαν επίσης τον θάνατο του παιδιού. Η κουρδική οργάνωση Hengaw ανέφερε ότι επρόκειτο για «μαθητή της πέμπτης δημοτικού» που σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν σε σημείο ελέγχου στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο πατέρας του παιδιού της είπε ότι δεν υπήρχε επαρκές προσωπικό στο σημείο ελέγχου, καθώς υπήρχαν «μόλις τέσσερα άτομα». Έτσι πήρε μαζί του τον γιο τους, λέγοντάς του ότι πρέπει να είναι «έτοιμος για τις μέρες που έρχονται».

Η ίδια μετέφερε τα λόγια του παιδιού: «Μαμά, είτε θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο είτε θα γίνουμε μάρτυρες. Με τη βοήθεια του Θεού θα νικήσουμε, αλλά θα ήθελα να γίνω μάρτυρας».

Η εφημερίδα Hamshahri ανέφερε ότι σκοτώθηκαν από «ισραηλινή επίθεση με drone».

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν στο BBC ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσουν το περιστατικό, εκτός εάν τους δοθούν οι συντεταγμένες της φερόμενης επίθεσης.

Ο Ραχίμ Ναταλί, της Διοίκησης «Μοχάμεντ Ρασουλόλαχ» της Μεγάλης Τεχεράνης των Φρουρών της Επανάστασης, ανέφερε ότι το νέο πρόγραμμα, με την ονομασία «Homeland Defender Fighters for Iran», θα αναθέτει σε παιδιά διάφορα καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων περιπολιών και επάνδρωσης σημείων ελέγχου.

Όπως πρόσθεσε, η στρατολόγηση μπορεί να γίνεται σε τζαμιά που συνδέονται με την πολιτοφυλακή Μπασίτζ στην Τεχεράνη, καθώς και σε πλατείες πόλεων όπου πραγματοποιούνται φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις.

Η Μπασίτζ είναι εθελοντική πολιτοφυλακή υπό τον έλεγχο των IRGC, με εκτιμώμενα περίπου ένα εκατομμύριο μέλη. Συχνά αναπτύσσεται στους δρόμους για την καταστολή των διαφωνούντων. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι πρόσφατα έπληξε αρκετά σημεία ελέγχου της Μπασίτζ.

Παρά τη διακοπή του διαδικτύου που έχει επιβληθεί στο Ιράν, το BBC επικοινώνησε με τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι ανέφεραν ότι είδαν παιδιά κάτω των 18 ετών σε σημεία ελέγχου στην Τεχεράνη, στη γειτονική πόλη Καράτζ και στη βόρεια πόλη Ραστ.

Τα ονόματα έχουν αλλάξει για λόγους ασφαλείας.

Η Γκολνάζ, περίπου 20 ετών από την ανατολική Τεχεράνη, δήλωσε στο BBC ότι είδε οπλισμένους εφήβους να συμμετέχουν στις δυνάμεις της Μπασίτζ, όταν βγήκε από το σπίτι της μετά από αεροπορική επιδρομή στις 9 Μαρτίου για να δει τι συνέβαινε.

Η Σάρα, επίσης περίπου 20 ετών από τη δυτική Τεχεράνη, ανέφερε ότι είδε έναν έφηβο σε σημείο ελέγχου στις 25 Μαρτίου.

«Κρατούσε ένα όπλο στραμμένο προς τα αυτοκίνητα. Εκείνος και οι άλλοι σταματούσαν τα οχήματα και τα έλεγχαν. Ήταν κοντός και λεπτός.»

Τον περασμένο μήνα, κάτοικοι του Ιράν δήλωσαν στο BBC ότι είχαν στηθεί σημεία ελέγχου γύρω από την πρωτεύουσα, όπου οι πολίτες σταματούσαν και ελέγχονταν.

Όσοι κατάφεραν να συνδεθούν στο διαδίκτυο ανέφεραν στο BBC ότι η πρακτική συνεχίζεται, ενώ ορισμένες περίπολοι κινούνται τη νύχτα με σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας και μεγάφωνα.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για παρουσία εφήβων σε σημεία ελέγχου και σε άλλες πόλεις πέρα από την Τεχεράνη.

Ο Πεϊμάν, περίπου 20 ετών και κάτοικος της Καράτζ, δήλωσε ότι είδε ένα «αγόρι στην εφηβεία» να κρατά Καλάσνικοφ σε σημείο ελέγχου στις 30 Μαρτίου. «Το μουστάκι του δεν είχε ακόμη βγει κανονικά», είπε.

Η Τίνα, επίσης περίπου 20 ετών από τη Ραστ, ανέφερε ότι είδε νεαρά άτομα να εκτελούν καθήκοντα σε πλατεία της πόλης στις 14 Μαρτίου.

«Φορούσαν μάσκες και τα πρόσωπά τους ήταν καλυμμένα. Αλλά είναι προφανές ότι είναι παιδιά· το βλέπω από τα μάτια τους. Είναι και κοντά. Στέκονται μπροστά από τις δυνάμεις ενηλίκων. Νιώθω λύπη για αυτά και ταυτόχρονα φοβάμαι», είπε.

Σε έκθεσή της για την εκστρατεία στρατολόγησης, η Human Rights Watch (HRW) τόνισε ότι πρόκειται για «σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού και έγκλημα πολέμου όταν τα παιδιά είναι κάτω των 15 ετών».

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για μια εκστρατεία στρατολόγησης που στοχεύει παιδιά, πόσο μάλλον 12χρονα», δήλωσε ο Μπιλ Βαν Έσβελντ της Human Rights Watch. «Στην ουσία, αυτό σημαίνει ότι οι ιρανικές αρχές φαίνεται να είναι πρόθυμες να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές παιδιών για λίγη επιπλέον ενίσχυση προσωπικού».

Η Pegah Banihashemi, ειδικός στο συνταγματικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σικάγο, δήλωσε στο BBC: «Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η χρήση παιδιών σε ρόλους ασφάλειας ή στρατιωτικούς είναι αυστηρά περιορισμένη και, σε πολλές περιπτώσεις, παράνομη».

Όπως πρόσθεσε, η ανάπτυξή τους «δημιουργεί ευρύτερους κινδύνους για την κοινωνία: ανήλικοι χωρίς εκπαίδευση που επιχειρούν υπό πίεση, συχνά με περιορισμένη διοικητική καθοδήγηση και ανεπαρκή κατανόηση της χρήσης βίας, μπορεί να κλιμακώσουν άθελά τους τη βία και να θέσουν σε κίνδυνο αμάχους».

Η Χόλι Ντάγκρες, ειδικός για το Ιράν στο The Washington Institute for Near East Policy, δήλωσε στο BBC ότι η χρήση παιδιών σε σημεία ελέγχου «αναδεικνύει την απελπισία της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Όπως είπε, αυτό δείχνει «πόσο βαθιά αντιδημοφιλής είναι στο εσωτερικό της, καθώς δυσκολεύεται να στρατολογήσει ενήλικες για τη στελέχωση των σημείων ελέγχου και καταφεύγει στη χρήση παιδιών σε βοηθητικούς ρόλους εν καιρώ πολέμου».





Πηγή: skai.gr

