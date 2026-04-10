Ιράν-ΗΠΑ: Ρευστό σκηνικό πριν τις επαφές στο Ισλαμαμπάντ

Συνοπτικά } από ΣΚΑΪ AI toggle Προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για τις πρώτες επαφές μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, προγραμματισμένες για το Σάββατο 11/4.

Οι τοπικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο Serena, όπου θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες.

Η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον Πρόεδρο της ιρανικής Εθνοσυνέλευσης Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, φαίνεται ότι έχει ήδη φτάσει στο Ισλαμαμπάντ.

Η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, υπό τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, έχει αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον για το Ισλαμαμπάντ.

Οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο περιπλέκουν το πολιτικό σκηνικό ενόψει των συνομιλιών.

Όλα παραμένουν ανοιχτά πριν τις επαφές Ιράν–ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, καθώς οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο περιπλέκουν το σκηνικό.

Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Πυρετώδεις προετοιμασίες είναι σε εξέλιξη ενόψει των πρώτων επαφών Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, που έχουν προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο (11/4) με τις τοπικές αρχές να έχουν αποκλείσει ήδη από χθες σε ακτίνα 3-5 χλμ. το ξενοδοχείο Serena στο κέντρο της πόλης. Παρά τις αντικρουόμενες πληροφορίες που μεταδίδουν από χθες τα ημιεπίσημα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, Fars και Tasnim, σύμφωνα με αναφορές δυτικών μέσων πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, και τον Πρόεδρο της Ιρανικής Εθνοσυνέλευσης, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, έχει ήδη φτάσει στο Ισλαμαμπάντ από το βράδυ της Πέμπτης (9/4). Σήμερα το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ υπό τον Αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, έχει ήδη αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον.

Αβέβαιο το ραντεβού στο Ισλαμαμπάντ

Ωστόσο, κανένας επίσημος παράγοντας δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει εάν πράγματι το πρόγραμμα των συναντήσεων θα τηρηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, καθότι το καθεστώς της Τεχεράνης επιμένει να θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση την άμεση διακοπή των ισραηλινών επιχειρήσεων κατά της οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακαΐ, άφησε να εννοηθεί ότι, ακόμα και σε περίπτωση μετάβασης της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ, δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα παραστεί στις προγραμματισμένες διμερείς επαφές, εάν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο συνεχιστούν. Από την άλλη, αμερικανικά ΜΜΕ τονίζουν ότι ούτε η ιρανική πλευρά έχει φανεί συνεπής στη δέσμευσή της να άρει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, αναφέροντας ότι κατά το τελευταίο 24ωρο μόνο ένα τάνκερ πέρασε τα Στενά, προσθέτοντας ότι πριν τον πόλεμο πραγματοποιούνταν συνολικά 140 διελεύσεις πλοίων ανά ημέρα.

Στο τραπέζι απευθείας διάλογος Ισραήλ–Λιβάνου

Ενώ η Τεχεράνη παραμένει σταθερή στην άποψη ότι η συμφωνία εκεχειρίας περιλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου, Ισραήλ και ΗΠΑ υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο, ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, δια της οποίας κάλεσε το Ιράν να μην μιλά εξ ονόματος της λιβανικής κυβέρνησης επί εσωτερικών ζητημάτων της χώρας. Παράλληλα, η αμερικανική διπλωματία, προφανώς επιδιώκοντας να ‘σώσει’ τις προγραμματισμένες για αύριο διμερείς επαφές στο Ισλαμαμπάντ, προέβη σε παρασκηνιακές κινήσεις με αποτέλεσμα, χθες το βράδυ (9/4) ο ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου να δηλώσει έτοιμος για την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με επίκεντρο την ανεύρεση τρόπου αφοπλισμού της Χεζμπολάχ με ορίζοντα την εξομάλυνση των διμερών διακρατικών σχέσεων. Ερωτηματικά, ωστόσο, προκαλεί η προϋπόθεση που έθεσε η ισραηλινή πλευρά, καλώντας την κυβέρνηση της Βηρυτού να αποπέμψει προηγουμένως τους υπουργούς της που πρόσκεινται στο πολιτικό σκέλος της Χεζμπολάχ, ενώ κατέστησε σαφές πως οι επιχειρήσεις του IDF δεν πρόκειται να σταματήσουν – κάτι που επιβεβαίωσε και σήμερα το πρωί με δηλώσεις του ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο της χώρας.

Επαφές Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων στον Λευκό Οίκο

Οι ισραηλινές προϋποθέσεις προκάλεσαν χθεσινοβραδινές δηλώσεις λιβανέζων βουλευτών της Χεζμπολάχ που τάχθηκαν κατά του απευθείας διαλόγου με το Ισραήλ. Έκτοτε, και ενώ η κυβέρνηση της Βηρυτού δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως για το θέμα, το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο μετέδωσε σήμερα το πρωί ότι την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να συναντηθούν στην έδρα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον ο Πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λάιτερ, η λιβανέζα ομόλογός του, Νάντα Χαμαντέ-Μοάουαντ, και ο Αμερικανός Πρέσβης στην Βηρυτό, Μισέλ Ίσσα, χωρίς να ανακοινωθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τα ζητήματα της ατζέντας της συνάντησης.

Πηγή: Deutsche Welle

