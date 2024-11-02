Ισραήλ: Οι αρχές αυξάνουν το επίπεδο συναγερμού στην Κάτω Γαλιλαία

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι επικαιροποίησε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου για την άμυνα, αυξάνοντας το επίπεδο συναγερμού στις περιοχές της Κάτω Γαλιλαίας και του νοτίου Γκολάν από "μερικό" σε "πλήρη", ενώ επιτρέπει συγκεντρώσεις έως 2.000 ατόμων σε ορισμένες κοινότητες.

Οι αλλαγές αυτές απηχούν τις εντεινόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου, αυξάνοντας το επίπεδο ετοιμότητας σε ορισμένες περιοχές και επιτρέποντας περιορισμένες δημόσιες δραστηριότητες.

