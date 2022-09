Ιράν: Γιαγιά κουνάει την μαντήλα της στον δρόμο και φωνάζει «θάνατος στον Χαμενεΐ» (βίντεο)

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι διαδηλώσεις γυναικών και ανθρωπιστικών οργανώσεων που ξεκίνησαν στο θεοκρατικό Ιράν μετά τον θάνατο της νεαρής Μαχσά Αμινί στη διάρκεια της κράτησής της από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη. Η 22χρονη Αμινί συνελήφθη πριν 3 ημέρες επειδή δεν φορούσε «σωστά» την μαντήλα της και άφηνε να φανούν τα μαλλιά της.

Today, a 22-yr-old woman died in #Iran after being beaten on head by the regime’s “morality police” for not “properly” wearing her Hijab. Her name was Masha Amini.



Her crime was showing some hair. Let that sink in…