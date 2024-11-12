ΗΠΑ: 84χρονος συνελήφθη μετά από μισό αιώνα χάρη σε νέα τεχνολογία DNA

Ένας 84χρονος συνελήφθη για μια «παγωμένη» υπόθεση δολοφονίας που είχε σημειωθεί πριν από μισό αιώνα, αφού συνδέθηκε με το έγκλημα μέσω μιας νέα σχετικής τεχνολογίας DNA, της γενετικής γενεαλογίας, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές τη Δευτέρα.



Στις 15 Φεβρουαρίου 1974, η Μαίρη Σλάις βρέθηκε μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου σε έναν δρόμο στην κομητεία Νταν του Ουισκόνσιν, περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της Μινεάπολης, δήλωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας.



Η Σλάις, μια καταξιωμένη καλλιτέχνις, πιστεύεται ότι έκανε ωτοστόπ από τη γενέτειρά της, τη Μινεάπολη, με προορισμό μια έκθεση τέχνης στο Σικάγο όταν δολοφονήθηκε, δήλωσαν οι αρχές.



Πέρασαν δεκαετίες χωρίς σύλληψη.

Τζον Μίλερ



Ένα βασικό αποδεικτικό στοιχείο – ένας σκούφος - αφέθηκε στον τόπο του εγκλήματος, αλλά οι τρίχες στο καπέλο δεν είχαν αντιστοιχία στη βάση δεδομένων DNA της αστυνομίας γνωστή ως CODIS, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.



Στη συνέχεια, πέρυσι, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Νταν συνεργάστηκε με το Κολέγιο Ραμάπο του Νιού Τζέρσεϊ για να προσπαθήσει να λύσει την υπόθεση χρησιμοποιώντας ερευνητική γενετική γενεαλογία.



Με τη γενετική γενεαλογία, το DNA ενός άγνωστου δολοφόνου από έναν τόπο εγκλήματος μπορεί να αναγνωριστεί μέσω των μελών της οικογένειάς του, τα οποία υποβάλλουν εθελοντικά το DNA τους σε βάσεις δεδομένων γενεαλογίας. Αυτό επιτρέπει στην αστυνομία να δημιουργήσει ένα πολύ μεγαλύτερο οικογενειακό δέντρο από τη χρήση βάσεων δεδομένων όπως το CODIS.



Γύρω στο φθινόπωρο του 2023, εντοπίστηκε μια πιθανή οικογενειακή γραμμή του υπόπτου, ανέφεραν οι αρχές.



Τον Ιανουάριο, ξεκίνησε μια έρευνα για ένα άτομο που πιθανώς είχε σχέση με τον ύποπτο, είπαν οι αρχές, και τον Μάιο, η αστυνομία πήρε συνέντευξη από αυτό το άτομο στο σπίτι του στο Γουαϊόμινγκ.

Μαίρη Σλάις



Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το άτομο δεν ήταν ο ύποπτος, αλλά οδήγησε την αστυνομία σε έναν άλλο πιθανό ύποπτο - τον ξάδερφό του στο Μίσιγκαν, δήλωσαν οι αρχές. Ο άνδρας στο Μίσιγκαν πέρασε επίσης από συνέντευξη και αποφασίστηκε ότι δεν ήταν ο ύποπτος, δήλωσαν οι αρχές, κάτι που «εξάντλησε οποιοδήποτε γνωστό αρσενικό μέλος της οικογένειας αυτής της οικογενειακής γραμμής».



Οι αρχές είπαν ότι στη συνέχεια εξέτασαν το ενδεχόμενο ο ύποπτος να υιοθετήθηκε, και επομένως να είναι άγνωστος στους ανθρώπους στο δικό του γενεαλογικό δέντρο.



Αυτό το φθινόπωρο, οι ερευνητές μίλησαν με έναν άλλο συγγενή που συμφώνησε να χρησιμοποιήσει το γενετικό του προφίλ για να βοηθήσει, ανέφεραν οι αρχές. Αυτός ο συγγενής οδήγησε στον ύποπτο, τον 84χρονο Τζον Μίλερ, του οποίου το DNA συνδέθηκε με τον τόπο του εγκλήματος, ανέφεραν οι αρχές.



Το DNA του Μίλερ εντοπίστηκε ότι ταίριαζε με το γενετικό υλικό του καπέλου στις 4 Νοεμβρίου – τραγική σύμπτωση; στις 4 Νοεμβρίου η Σλάις θα γιόρταζε τα 76α γενέθλιά της, σημείωσε η αστυνομία.



Ο Μίλερ, ο οποίος είχε υιοθετηθεί, συνελήφθη για φόνο την Πέμπτη στο σπίτι του στην Οουατόνα της Μινεσότα, δήλωσαν οι αρχές. Ο Μίλερ επιβεβαίωσε ότι ήταν δράστης όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τα στοιχεία εναντίον του, σύμφωνα με τους αξιωματούχους του σερίφη.



«Μας ενημέρωσε ότι με το που άνοιξε την πόρτα, ήξερε γιατί βρισκόμασταν εκεί», δήλωσαν οι αρχές.

Πηγή: skai.gr

