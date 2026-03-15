Ιράν: Έχουν συλληφθεί 500 άτομα με την κατηγορία παροχής πληροφοριών στους εχθρούς

Το Ιράν συνέλαβε 500 άτομα που κατηγορούνται για ανταλλαγή πληροφοριών με εχθρούς, δήλωσε την Κυριακή ο αρχηγός της αστυνομίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς ισραηλινά και αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη συνεχίζουν να πλήττουν νέους στόχους στη χώρα.

Οι μισές από αυτές τις περιπτώσεις αφορούσαν σοβαρά περιστατικά, «συμπεριλαμβανομένων ατόμων που παρείχαν πληροφορίες για το χτύπημα στόχων και ατόμων που τράβηξαν πλάνα από τις τοποθεσίες των πληγμάτων και τα έστειλαν», δήλωσε ο Ahmadreza Radan, χωρίς να προχωρήσει σε λεπτομέρειες για το πότε έγιναν οι συλλήψεις.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν δεκάδες συλλήψεις σε διάφορες περιοχές την Κυριακή.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στο βορειοδυτικό Ιράν, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι 20 άτομα συνελήφθησαν με κατηγορίες από την επαρχιακή εισαγγελία για αποστολή λεπτομερειών τοποθεσίας σχετικά με στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία και στοιχεία ασφαλείας του Ιράν στο Ισραήλ.

Στο βορειοανατολικό Ιράν, το οποίο έχει παραμείνει σχετικά ανέγγιχτο από αεροπορικές επιδρομές, το Tasnim ανέφερε τη σύλληψη 10 ατόμων, με ορισμένους να κατηγορούνται για συλλογή πληροφοριών σε ευαίσθητες τοποθεσίες και οικονομικές υποδομές.

«Καθώς ο Σιωνιστής εχθρός (Ισραήλ) και οι ΗΠΑ επιχειρούν να εισβάλουν στο Ιράν, ταυτόχρονα ενεργοποιούν μισθοφόρους και κατασκόπους για να πραγματοποιήσουν ταραχές ως το επόμενο βήμα», ανέφερε ένα επαρχιακό παράρτημα της οργάνωσης πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το Tasnim.

Το Student News Network ανέφερε επίσης ότι τρία άτομα συνελήφθησαν στη δυτική επαρχία Lorestan επειδή «επιχείρησαν να διαταράξουν την κοινή γνώμη... και να κάψουν σύμβολα πένθους».

Το Ισραήλ άρχισε να στοχεύει σημεία ελέγχου ασφαλείας βασιζόμενο σε πληροφορίες από πληροφοριοδότες στο πεδίο, γεγονός που αποτελεί μια νέα φάση της επίθεσής του στο Ιράν, δήλωσε στο Reuters αυτή την εβδομάδα πηγή που ενημερώθηκε για τη στρατιωτική στρατηγική του Ισραήλ.

Τον Ιανουάριο, εβδομάδες πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν τον τρέχοντα πόλεμο κατά του Ιράν, σημειώθηκαν εκτεταμένες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, οι οποίες κατεστάλησαν στην πιο αιματηρή επιχείρηση καταστολής στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι αρχές κατηγόρησαν το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για υποκίνηση αυτού που αποκάλεσαν «βίαιες ταραχές» με στόχο την ανατροπή του ιερατικού κατεστημένου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.