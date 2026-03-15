Η Ταϊβάν κατέγραψε έξαρση στην παρουσία κινεζικών στρατιωτικών αεροσκαφών κοντά στο νησί, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας την Κυριακή, αφότου μια απότομη πτώση των πτήσεων τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχε πυροδοτήσει συζητήσεις μεταξύ των παρατηρητών.

Το υπουργείο εντόπισε 26 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη γύρω από το νησί το Σάββατο, με 16 από αυτά να εισέρχονται στη βόρεια, κεντρική και νοτιοδυτική Ζώνη Αναγνώρισης Αεράμυνας (ADIZ). Επτά ναυτικά σκάφη εντοπίστηκαν επίσης γύρω από το νησί, ανέφερε η αναφορά.

Ο αυξημένος αριθμός αεροσκαφών ήρθε μετά από μια αναφορά του υπουργείου για πτώση της δραστηριότητας που άφησε τους αναλυτές να αναρωτιούνται για τις προθέσεις του κινεζικού στρατού.

Η Ταϊβάν δεν ανέφερε κανένα κινεζικό στρατιωτικό αεροσκάφος που να ξεπέρασε τη μέση γραμμή και να εισήλθε στη ζώνη για μια εβδομάδα, από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαρτίου. Αφού εντοπίστηκαν δύο στις 6 Μαρτίου, τις επόμενες τέσσερις ημέρες δεν υπήρξε κανένα. Τέτοιες πτήσεις συνεχίστηκαν σε μικρούς αριθμούς μεταξύ Τετάρτης και Παρασκευής.

Η μείωση συνέπεσε με την ετήσια σύνοδο του νομοθετικού σώματος της Κίνας. Ενώ τέτοιες πτήσεις έχουν μειωθεί στο παρελθόν κατά τη διάρκεια σημαντικών εκδηλώσεων και δημόσιων αργιών, η φετινή πτώση ήταν πιο αισθητή από ό,τι στο παρελθόν.

Εξομάλυνση των σχέσεων με ΗΠΑ

Αναλυτές δήλωσαν ότι η σύνοδος δεν θα μπορούσε να είναι ο μόνος λόγος πίσω από την πρόσφατη πτώση. Ένας άλλος πιθανός παράγοντας θα μπορούσε να είναι η επιθυμία για εξομάλυνση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον, εβδομάδες πριν από την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει ότι ο Τραμπ θα ταξιδέψει στην Κίνα από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, αν και το Πεκίνο δεν το έχει επιβεβαιώσει επίσημα.

Ορισμένοι παρατηρητές πρότειναν επίσης ότι η μείωση μπορεί να οφείλεται σε μια μετάβαση στην επόμενη φάση της στρατιωτικής εκπαίδευσης και του εκσυγχρονισμού της Κίνας, με τον στρατό να φαίνεται να εξερευνά ένα νέο μοντέλο κοινής εκπαίδευσης μεταξύ των δυνάμεών του.

Η Κίνα έχει ορκιστεί να καταλάβει το νησί, με τη βία εάν χρειαστεί. Με την πάροδο των ετών, το Πεκίνο στέλνει πολεμικά αεροσκάφη και ναυτικά σκάφη προς το νησί σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Ο στρατός της Ταϊβάν είχε προηγουμένως δηλώσει ότι δεν αλλάζει την αμυντική του στάση λόγω της προσωρινής μείωσης της κινεζικής πολεμικής δραστηριότητας.

Ο Υπουργός Άμυνας, Ουέλινγκτον Κου, σημείωσε νωρίτερα ότι το ναυτικό της Κίνας παρέμεινε ενεργό στα κοντινά ύδατα, ακόμη και όταν οι στρατιωτικές πτήσεις είχαν μειωθεί.

Η Κίνα και η Ταϊβάν κυβερνώνται χωριστά από το 1949, όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα ανήλθε στην εξουσία στο Πεκίνο μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο. Οι ηττημένες δυνάμεις του Εθνικιστικού Κόμματος διέφυγαν στην Ταϊβάν, η οποία αργότερα μετέβη από τον στρατιωτικό νόμο σε μια πολυκομματική δημοκρατία.

