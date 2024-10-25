Λογαριασμός
Έκρηξη στο κέντρο της Τεχεράνης - Δείτε βίντεο

Για φωτιά που προκλήθηκε από διαρροή αερίου κάνουν λόγο ιρανικά ΜΜΕ. 

Έκρηξη στο κέντρο της Τεχεράνης σημειώθηκε πριν από λίγο. Για πυρκαγιά κάνουν λόγο ιρανικά ΜΜΕ, αναφέροντας έναν τραυματία. 

Καίγεται μια αποθήκη εξοπλισμού πισίνας που έχει ποσότητες χλωρίου, και δεν πρόκειται για δημόσιο κτίριο σημειώνεται. 

TAGS: Τεχεράνη Ιράν
