Έκρηξη στο κέντρο της Τεχεράνης σημειώθηκε πριν από λίγο. Για πυρκαγιά κάνουν λόγο ιρανικά ΜΜΕ, αναφέροντας έναν τραυματία.

Καίγεται μια αποθήκη εξοπλισμού πισίνας που έχει ποσότητες χλωρίου, και δεν πρόκειται για δημόσιο κτίριο σημειώνεται.

🚨 Breaking: Massive explosions at an Iran 🇮🇷 Ministry of Defense site in Tehran pic.twitter.com/uIHei9RZZ9 — Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 25, 2024

Πηγή: skai.gr

