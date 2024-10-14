Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα πως οι έμμεσες συνομιλίες, που διεξάγει η Τεχεράνη μέσω του Ομάν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν πλέον περιεχόμενο εξαιτίας των περιφερειακών εντάσεων.

«Δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή να έχουν περιεχόμενο αυτές οι συνομιλίες, όσο δεν έχουμε ξεπεράσει τη σημερινή κρίση», δήλωσε ο Αραγτσί στους δημοσιογράφους στο Μουσκάτ, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία σταμάτησε «εξαιτίας συγκεκριμένων συνθηκών στην περιοχή».

Πηγή: skai.gr

