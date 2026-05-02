Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Τεχεράνη δήλωσε ότι η εξέλιξη της κρίσης εξαρτάται από την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιλέξουν μεταξύ διπλωματικής επίλυσης ή συνέχισης της σύγκρουσης.

Το Ιράν παρέδωσε σχέδιο στον μεσολαβητή Πακιστάν με στόχο το οριστικό τέλος του πολέμου που έχει επιβληθεί στη χώρα.

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντί τόνισε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε αποτέλεσμα, διασφαλίζοντας την εθνική του ασφάλεια και συμφέροντα.

Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε το Σάββατο ότι εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες αν θα επιδιώξουν μια διευθέτηση ή θα επιστρέψουν σε ανοιχτό πόλεμο, αλλά παρόλα αυτά είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών».



«Το Ιράν παρουσίασε το σχέδιό του στον μεσολαβητή Πακιστάν, με στόχο τον οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου, και τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, οι οποίες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματικής οδού ή της συνέχισης μιας συγκρουσιακής προσέγγισης», τόνισε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντί.



«Το Ιράν, προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του, είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές», διεμήνυσε, απευθυνόμενος σε διπλωμάτες στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB.

Αδιαλλαξία για Ορμούζ

Από πλευράς του, ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Χαμιντρέζα Χατζί Μπαμπάι, ανακοίνωσε ότι ένας νέος νόμος θα εμποδίζει τα ισραηλινά πλοία να διέρχονται από τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό ανά πάσα στιγμή.



Είπε επίσης ότι:

Το νομοσχέδιο θα εμποδίζει τα πλοία από εχθρικά κράτη να διέρχονται από το στενό, εκτός εάν οι χώρες καταβάλουν πολεμικές αποζημιώσεις.

Το νομοσχέδιο επιτρέπει σε άλλα πλοία να διέρχονται μετά από άδεια και έγκριση από το Ιράν. «Η ναυτιλιακή κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει στην προπολεμική της κατάσταση», ξεκαθάρισε.

«Το Ιράν και οι ΗΠΑ μπορεί να ανεχθούν αδιέξοδο στο Ορμούζ»

Με τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν να βρίσκονται για άλλη μια φορά σε τέλμα, τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη με τη στάση τους υποδηλώνουν ότι είναι ικανές να αντέξουν ένα παρατεταμένο αδιέξοδο. Ωστόσο, αυτό το αδιέξοδο μπορεί να αναγκάσει τον υπόλοιπο κόσμο να πληρώσει ένα βαρύ τίμημα για έναν πόλεμο που δεν επέλεξε, σχολιάζει το CNN.

Καθώς η σύγκρουση μαίνεται χωρίς στρατιωτική ή διπλωματική επίλυση, το Ιράν πιστεύει ότι το όραμά του για μια νέα περιφερειακή τάξη σταδιακά πλησιάζει στην αποδοχή. Σε ένα μήνυμα την περασμένη εβδομάδα, ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κήρυξε νίκη επί των ΗΠΑ και υπαινίχθηκε κυριαρχία στον Περσικό Κόλπο, πριν διακηρύξει τον έλεγχο της Τεχεράνης στο στενό.

Πηγή: skai.gr

