«Για σένα νοιάσου και γυμνάσου»... Βίντεο με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να γυμνάζεται προκάλεσε... αντίστοιχο του ηγέτη της αντιπολίτευσης.

Το βίντεο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να χύνει ιδρώτα στο γυμναστήριο, εν μέσω φημολογίας για προβλήματα στην υγεία του, έγινε viral στο Ισραήλ, αλλά η απάντηση δεν άργησε να έρθει.

Μπορεί ο Νετανιάχου, εμμέσως πλην σαφέστατα, να ήθελε να καταδείξει ότι είναι «σιδερένιος», ωστόσο ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιάιρ Λαπίντ, θέλησε να τον ξεπεράσει όχι μόνο γυμναζόμενος, αλλά και επιδιδόμενος σε kick boxing, για να καταδείξει ότι είναι και σωματικά έτοιμος να αναλάβει με σιδερένια πυγμή τις τύχες του Ισραήλ. Ποιος είναι καλύτερος στην «πολιτική γυμναστική»;

Πηγή: skai.gr

