«Ελλάς - Γαλλία» στην Κύπρο και δίλημμα σταθερότητας

της Δώρας Αντωνίου

Σημαντική σε επίπεδο συμβολισμού και ουσίας η σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Κύπρο και η συνάντηση που έχει εκεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επίσης επισκέπτεται τη Μεγαλόνησο, όπως ανακοίνωσε χθες το Ελιζέ.

Η ταυτόχρονη επίσκεψη των κ. Μακρόν και Μητσοτάκη συνιστά έκφραση της έμπρακτης στήριξης προς τη Λευκωσία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την Κύπρο, που καλείται να αμυνθεί έναντι επιθέσεων που εκδηλώνονται με πυραύλους και drones. Στέλνει, δε, σαφές μήνυμα αλληλεγγύης και αμυντικής ενίσχυσης μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών όταν απειλείται ή κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος.

Ούτως ή άλλως, μετά την κίνηση που έγινε από την πλευρά της Αθήνας να αποστείλει δύο φρεγάτες και τέσσερα μαχητικά F-16 στην Κύπρο, ενεργοποιήθηκε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνδρομής από εταίρους και συμμάχους και πλέον, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός στον εβδομαδιαίο απολογισμό του χθες, γύρω από την Κύπρο απλώνεται «ένα ευρωπαϊκό πλέγμα αεροναυτικής προστασίας».

Η πολεμική σύγκρουση με επίκεντρο το Ιράν και η κρίση στη Μέση Ανατολή μεταφέρονται και στο πεδίο της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας. Ο πρωθυπουργός χθες εξέπεμψε σαφή μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση, θέτοντας διλήμματα που θα μπορούσαν να τεθούν και στο δρόμο προς μια εκλογική αναμέτρηση.

Τη στιγμή, μάλιστα, που πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι αναλόγως των εξελίξεων, η πολεμική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε επίσπευση των εκλογών στη χώρα μας.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «εν μέσω τόσων πρωτοφανών γεωπολιτικών ανακατατάξεων στον παγκόσμιο χάρτη- η πολιτική σταθερότητα και ομαλότητα στο εσωτερικό κάθε χώρας αναδεικνύεται σε στρατηγικό της πλεονέκτημα.

Ένα δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Αλλά και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Αυτό, ακριβώς, είναι και το κύριο μέλημα της κυβέρνησης: στα αχαρτογράφητα νερά των διεθνών εξελίξεων, ο τόπος να έχει σταθερό χέρι στο τιμόνι του».

Ένα μήνυμα με το οποίο προκρίνει την πολιτική σταθερότητα ως επίτευγμα της κυβέρνησής του, αναδεικνύει εμμέσως τις διαφορές με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, ενώ θέτει το δίλημμα και προς τους πολίτες. Δεν είναι η πρώτη φορά που βάζει την παράμετρο της σταθερότητας στο τραπέζι ο κ. Μητσοτάκης, που είναι σαφές ότι θεωρεί πως υπερτερεί έναντι των πολιτικών αντιπάλων στο συγκεκριμένο πεδίο και είναι ένα στοιχείο που θα αξιοποιήσει στο έπακρο στην πορεία προς τις εκλογές.

Παράλληλα, με την επίκληση της ανάγκης σε ταραγμένους καιρούς «ο τόπος να έχει σταθερό χέρι στο τιμόνι του» επιδιώκει να συσπειρώσει το πιο συντηρητικό πολιτικό ακροατήριο, που δεν αρέσκεται σε πειραματισμούς και λαμβάνει τις αποφάσεις τους με βάση το στοιχείο της αποφυγής πειραματισμών σε μια δύσκολη συγκυρία.

Πάντως, για την κυβέρνηση ένα κεντρικό ζήτημα που συνδέεται με τις εξελίξεις στο μέτωπο των συγκρούσεων και τη διάρκεια της κρίσης, είναι αυτό ενός πιθανού νέου ράλι ανατιμήσεων στην αγορά. Αυξήσεων στις τιμές ενέργειας, που θα συμπαρασύρουν αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες θα αθροιστούν σε μια ήδη εγκατεστημένη ακρίβεια, που αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε χθες να επικοινωνήσει ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την ανησυχία και την αγωνία, καθώς και τον κίνδυνο που υπάρχει, και διαβεβαίωσε ότι, όπως και στο παρελθόν, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει με τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσει κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας και να στηρίξει την κοινωνία όπου απαιτηθεί.

