Το Ιράν έστειλε επιστολή στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) του ΟΗΕ για να διαμαρτυρηθεί για τις απειλές του Ισραήλ να πλήξει τις εγκαταστάσεις του πυρηνικής ενέργειας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να επιτεθεί στο Ιράν σε αντίποινα για την επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη με σχεδόν 200 πυραύλους εναντίον του την 1η Οκτωβρίου, κάτι το οποίο έδωσε τροφή για εικασίες ευρέως ότι οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να βρίσκονται μεταξύ των στόχων.

«Οι απειλές για επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις αντιβαίνουν στα ψηφίσματα του ΟΗΕ (…) και καταδικάζονται (…) Στείλαμε επιστολή γι’ αυτό στην (…) υπηρεσία του ΟΗΕ που είναι αρμόδια για την επιτήρηση των πυρηνικών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Ισμαήλ Μπαγαεΐ σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

Την περασμένη εβδομάδα, το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα ακούσει τον βασικό του σύμμαχο, τις ΗΠΑ, όσον αφορά την απάντηση που θα δώσει στην πυραυλική επίθεση του Ιράν, αλλά θα λάβει αποφάσεις για τις ενέργειές του βάσει του δικού του εθνικού συμφέροντος.

Η δήλωση αυτή επισυνάφθηκε σε άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post, σύμφωνα με το οποίο ο Νετανιάχου δήλωσε στην κυβέρνηση Μπάιντεν ότι το Ισραήλ θα πλήξει στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, όχι πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση για την πιθανότητα το Ιράν να αλλάξει το επίσημο πυρηνικό του δόγμα, ο Μπαγαεΐ δήλωσε ότι «τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν έχουν θέση στην πολιτική μας». Η Τεχεράνη θα αποφασίσει πώς και πότε θα απαντήσει σε οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με τον ίδιο.

Το Ιράν έχει επανειλημμένως αρνηθεί τις δυτικές κατηγορίες ότι επιδιώκει μυστικά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων παραβιάζοντας τη δέσμευσή του στην παγκόσμια Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων.

Ο Μπαγαεΐ σημείωσε επίσης σε ξεχωριστές δηλώσεις που έκανε ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα μεταβεί σήμερα στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει το Ιράν για την άμβλυνση των περιφερειακών εντάσεων.

Το Ιράν ενέτεινε πρόσφατα τις διπλωματικές του προσπάθειες με σειρά επισκέψεων του υπουργού του Εξωτερικών στην περιοχή για να προωθήσει μια κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και στη Γάζα.

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που όλες οι χώρες της περιοχής, όπως και εμείς, έχουν φτάσει στο επίπεδο ωριμότητας στο οποίο η προστασία της ειρήνης στην περιοχή είναι κοινό καθήκον», σημείωσε ο Μπαγαεΐ αναφερόμενος στις επισκέψεις αυτές.

Η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες για ανάμειξη στον Λίβανο

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε εξάλλου σήμερα τις κατηγορίες του πρωθυπουργού του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι για ανάμειξη του Ιράν στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του, ύστερα από δηλώσεις που αποδόθηκαν στον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου.

«Το Ιράν δεν είχε ποτέ την πρόθεση να αναμειχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου και δεν έχει ενεργήσει ποτέ κατ’αυτόν τον τρόπο», σημείωσε ο Μπαγαεΐ.

«Έχουμε συνομιλίες με όλες τις χώρες που έχουν μια πρωτοβουλία για να δοθεί τέλος στα εγκλήματα και την επίθεση κατά του Λιβάνου, όπως και στη γενοκτονία στη Γάζα», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «παρανόηση» όσον αφορά τις δηλώσεις που αποδίδονται στον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ-Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Αυτός δήλωνε σε άρθρο που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη από την εφημερίδα Le Figaro ότι η Τεχεράνη ήταν έτοιμη να διαπραγματευτεί με το Παρίσι μια εκεχειρία στον Λίβανο.

Έναν χρόνο μετά τις σχεδόν καθημερινές ανταλλαγές πυρών στα σύνορα, πλέον το Ισραήλ και το λιβανικό φιλοϊρανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο στον Λίβανο, στο νότιο τμήμα του οποίου ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε στα τέλη Σεπτεμβρίου χερσαία επιχείρηση.

«Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος για κατάπαυση του πυρός, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου δηλώνει σε μας ότι το Ιράν θα ήταν έτοιμο να διαπραγματευτεί συγκεκριμένα τα μέτρα εφαρμογής του ψηφίσματος 1701 με τη Γαλλία, η οποία θα ενεργούσε ως μεσολαβήτρια χώρα ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ», επισημαίνεται στο άρθρο της γαλλικής εφημερίδας.

Η απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που ψηφίστηκε μετά τον προηγούμενο πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ το 2006, ορίζει ότι μόνον οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ και ο στρατός του Λιβάνου επιτρέπεται να αναπτυχθούν στον νότιο Λίβανο, στα σύνορα με το Ισραήλ.

Παρά το ψήφισμα αυτό, η Χεζμπολάχ διατηρεί την παρουσία της σε αυτήν την περιοχή μέχρι και σήμερα.

«Εκπλαγήκαμε από αυτήν τη θέση, η οποία συνιστά κατάφωρη παρέμβαση στις υποθέσεις του Λιβάνου και απόπειρα να δημιουργηθεί μια κηδεμονία στον Λίβανο, την οποία απορρίπτουμε», αντέδρασε ο Μικάτι.

Είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ο οποίος έχει καλές σχέσεις με το ισχυρό φιλοϊρανικό κίνημα το οποίο εκπροσωπείται στους κόλπους της κυβέρνησής του, υιοθετεί τέτοιου είδους θέση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

