Σε εξέλιξη βρίσκεται ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων, προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ - Χεζμπολάχ αλλά και να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Άμος Χόχσταϊν βρίσκεται στον Λίβανο πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων, αναχωρεί σήμερα για ένα μεγάλο ταξίδι στο Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Αναφορικά με την απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν, εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να υπάρξει εξέλιξη όσο διαρκεί το ταξίδι του Άντονι Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή.

Μετά τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να προχωρήσουν τις διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των ομήρων, θέμα που αναμένεται να τεθεί στις επαφές του Άντονι Μπλίνκεν. Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Τζο Μπάιντεν, τόνισαν στους Ισραηλινούς ομολόγους τους πως πρέπει να κλείσουν το κεφάλαιο μετά τη δολοφονία των ηγετών της Χαμάς ώστε να ολοκληρωθεί η σύγκρουση που διαρκεί για περισσότερο από ένα χρόνο.

«Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε. Προχωρήστε, προχωρήστε προς μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, βεβαιωθείτε ότι θα κινηθούμε προς μια κατεύθυνση που θα είμαστε σε θέση να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα για ολόκληρο τον κόσμο» είπε ο Μπάιντεν στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμα σαφές ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της εξόντωσης του Σινουάρ στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός, όπως και κατά πόσο Νετανιάχου και Χαμάς είναι πραγματικά διατεθειμένοι να τερματίσουν τον πόλεμο.

Στη Βηρυτό ο Χόχσταϊν

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου που βρίσκεται στη Βηρυτό, Άμος Χόχσταϊν είχε νωρίτερα σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό της χώρας με στόχο εν μέσω διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θέλουμε ειρήνη, οι ΗΠΑ θέλουν να τερματίσουν αυτή τη σύγκρουση το συντομότερο δυνατό, και γι΄αυτό εργαζόμαστε. Εργαζόμαστε με το κράτος του Λιβάνου και το Ισραήλ για να φέρουμε μια φόρμουλα για τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης μια για πάντα. Η δέσμευση που έχουμε είναι να επιλύσουμε τη σύγκρουση με βάση το ψήφισμα 1701 των Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Χόχσταϊν αναφερόμενος σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του 2006 που ζητά να σταματήσουν οι μάχες μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, το οποίο ποτέ δεν εφαρμόστηκε.

«Το 1701 ήταν επιτυχές στον τερματισμό του πολέμου το 2006, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι κανείς δεν έκανε τίποτα για να το εφαρμόσει», πρόσθεσε.

«Η έλλειψη εφαρμογής του τα τελευταία χρόνια συνέβαλε στη σύγκρουση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα», είπε.

«Αυτό πρέπει να αλλάξει γιατί και οι δύο πλευρές απλώς στο να δεσμεύονται στο 1701 δεν είναι αρκετό».

Παράλληλα, τόνισε ότι «η σύνδεση της μοίρας του Λιβάνου με άλλες συγκρούσεις στην περιοχή δεν είναι προς το συμφέρον του λαού του Λιβάνου».

Το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι μόνο ο στρατός του Λιβάνου και οι κυανόκρανοι της συγκεκριμένης ειρηνευτικής αποστολής (UNIFIL) επιτρέπεται να αναπτύσσουν δυνάμεις στον νότιο Λίβανο και θεσπίζει την παύση των εχθροπραξιών εκατέρωθεν των συνόρων.

Οι όροι του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο

Με αφορμή την επίσκεψη του Άμος Χόχσταϊν στον Λίβανο, το Ισραήλ έδωσε στις ΗΠΑ ένα έγγραφο την περασμένη εβδομάδα το οποίο περιελάμβανε τους όρους του προκειμένου να δοθεί μια διπλωματική λύση και να τερματιστεί ο πόλεμος στο Λίβανο και κατά συνέπεια να επιτραπεί στους εκτοπισμένους αμάχους και από τις δύο πλευρές των συνόρων να επιστρέψουν στα σπίτια τους, όπως αποκάλυψαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι στον Axios.

σραηλινοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι το έγγραφο με τους όρους συντάχθηκε από συζητήσεις που είχε ο Ντέρμερ με το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας και τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις σχετικά με τις αρχές που απαιτεί το Ισραήλ να είναι μέρος οποιασδήποτε διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χεζμπολάχ. Μια ισραηλινή απαίτηση είναι να επιτραπεί στον Ισραηλινό Στρατό να συμμετάσχει σε «ενεργό επιβολή» για να βεβαιωθεί ότι η Χεζμπολάχ δε θα επανεξοπλιστεί και δε θα ξαναχτίσει τη στρατιωτική της υποδομή στις περιοχές του νότιου Λιβάνου που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ απαιτεί επίσης η αεροπορία του να έχει ελευθερία λειτουργίας στον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Αυτά τα δύο αιτήματα ωστόσο, έρχονται σε αντίθεση με το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο αναφέρει ότι οι Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις (LAF) και η Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) επιβάλλουν κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

