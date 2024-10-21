Η αγαπημένη πρώην αυτοκράτειρα της Ιαπωνίας Μιτσίκο δέχθηκε ευχές για τα 90ά γενέθλιά της, την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2024, καθώς αναρρώνει από χειρουργική επέμβαση στο πόδι λόγω ατυχήματος, αναφέρει το ΑP.

Η Μιτσίκο είναι η πρώτη κοινή θνητή που παντρεύτηκε διάδοχο του αυτοκρατορικού θρόνου στην Ιαπωνία. Γεννήθηκε το 1934 στο Τόκιο και φοίτησε στο φημισμένο Σχολείο της Ιερής Καρδιάς, πριν σπουδάσει αγγλική φιλολογία. Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε ένα τουρνουά τένις και παντρεύτηκε στις 10 Απριλίου του 1959.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας τους, συνέβαλαν σημαντικά στον εκσυγχρονισμό της ιαπωνικής μοναρχίας γεγονός που τους έκανε πολύ αγαπητούς. Επέλεξαν να μεγαλώσουν μόνοι τους τα τρία παιδιά τους, αποζημίωσαν τα θύματα του πολέμου και ήταν κοντά στο λαό σε περιόδους μεγάλων καταστροφών, όπως ο καταστροφικός σεισμός και το φονικό τσουνάμι του 2011. Το 2019 ο αυτοκράτορας Ακιχίτο αποφάσισε να παραιτηθεί από τον Θρόνο των Χρυσανθέμων και να τον διαδεχθεί ο πρωτότοκος γιος του, Ναρουχίτο.

🇯🇵#Japan’s Empress Michiko in a new video released by the Imperial Household Agency to mark her 90th birthday on 20 Oct. 2024



วีดิทัศน์ใหม่ของจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น เผยแพร่โดยสำนักพระราชวัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 90 พรรษา ของจักรพรรดินี วันที่ 20 ต.ค. 2024… pic.twitter.com/MwRXeGtYvw — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) October 20, 2024

Σήμερα απολαμβάνουν μία ήσυχη ζωή κάνοντας καθημερινά περιπάτους μέσα στους κήπους του παλατιού, ταξιδεύουν ή διοργανώνουν λογοτεχνικές ή μουσικές συναντήσεις σύμφωνα με το Imperial Household Agency.

Μία καθημερινή τους συνήθεια είναι μετά το πρωινό να διαβάζουν μαζί ένα βιβλίο. Αυτή τη στιγμή ο πρώην αυτοκράτειρας διάλεξε ένα βιβλίο για την Οκινάουα, ένα νησί της νότιας Ιαπωνίας όπου έλαβε χώρα μια από τις σκληρότερες χερσαίες μάχες στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

«Το να είσαι αυτοκράτορας ίσως να είναι ένα μοναχικό έργο», είχε δηλώσει στο παρελθόν ο τέως αυτοκράτορας Ακιχίτο. «Όμως η παρουσία της αυτοκράτειρας στο πλευρό μου, μου έδωσε δύναμη και χαρά. Πάντα σεβόταν την θέση μου και με υποστήριζε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

